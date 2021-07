Montoya: "Zie niet hoe Mercedes deze titelstrijd nog kan omdraaien"

Met een zeer dominante overwinning heeft Max Verstappen zijn voorsprong in de titelstrijd verder uitgebouwd tot een marge van 32 punten. Doordat Red Bull Racing ook de stand bij de constructeurs aanvoert, hebben de manschappen van Christian Horner de touwtjes stevig in handen. "In mijn optiek wordt het heel lastig voor Mercedes. In deze fase hebben Max en Red Bull het momentum duidelijk te pakken. Max doet het geweldig, hij staat er week in, week uit. Ik zie eigenlijk niet in hoe ze hem nog gaan verslaan", laat Montoya tijdens een exclusief interview met Motorsport.com weten.

Upgrades laatste kans, Verstappen favoriet

"Het enige aspect dat nog in het voordeel van Mercedes spreekt, is dat ze in Silverstone upgrades krijgen. Hopelijk is die stap groot genoeg om dichter bij Red Bull te komen, maar ik denk eerlijk gezegd niet dat het genoeg gaat zijn. Ik zie niet in hoe ze dit nog kunnen omdraaien." Des te meer doordat de upgrades van Silverstone de laatste noviteiten voor de W12 zijn. Volgens Toto Wolff ligt de focus al op 2022 en verandert de WK-stand daar bitter weinig aan.

Red Bull probeert zo lang mogelijk op twee fronten te strijden en ziet Verstappen floreren met de doorontwikkelde RB16B. De Limburger lijkt sterker dan ooit, al hangt dat volgens Montoya nauw samen met het wapentuig van dit jaar. "Het is veel makkelijker om volledig 'in control' te zijn als je de snelste auto hebt en alles jouw kant op valt. Dan is het makkelijker om het hoofd koel te houden, om de uitvoering foutloos te doen, eigenlijk wordt alles dan makkelijker. Als je bekijkt hoe het nu gaat, dan zou je - tenzij er nog iets bijzonders gebeurt - aannemen dat Max dit kampioenschap moet winnen."

'Hamilton bezwijkt niet zozeer onder de druk'

Waar Verstappen volwassener lijkt dan ooit tevoren, lijkt Hamilton juist meer druk te voelen. Maar ook op dat vlak heeft Montoya een andere mening. "Ik denk eigenlijk niet dat het om druk gaat [bij Hamilton]. Red Bull heeft gewoon de snellere auto, daar ligt het aan. Lewis is in mijn optiek nog steeds een geweldige coureur en Valtteri doet het in die auto ook niet zo slecht. Maar die Red Bull, vooral in handen van Max, is van een ander niveau. Naarmate Sergio Perez zich ook steeds beter gaat voelen in de auto, zal het voor Mercedes nog lastiger worden. Zelfs McLaren komt nu in beeld om Mercedes het leven zuur te maken."

