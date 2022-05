Mercedes lijkt tijdens de Grand Prix van Spanje een doorbraak te hebben beleefd in het oplossen van de extreme vorm van porpoising. Lewis Hamilton en George Russell stuiterden tijdens de eerste vijf races van het jaar flink op de rechte stukken en in snelle bochten, maar in Spanje leek het probleem zo goed als verholpen door de introductie van enkele nieuwe onderdelen. Het gevolg was dat Hamilton en Russell beter voor de dag kwamen op het Circuit de Barcelona-Catalunya: Russell werd derde en behaalde zijn tweede podiumplek van het jaar, terwijl Hamilton zich na een lekke band in de openingsronde knap terugvocht naar de vijfde plek.

Door het verhelpen van porpoising lijkt Mercedes meteen ook meer uit het pakket te kunnen halen, want het verschil met Ferrari en Red Bull Racing was een stuk kleiner dan in eerdere races. Maar kan de regerend constructeurskampioen het gat met de twee sterkste teams van het moment nog helemaal dichten? Juan Pablo Montoya denkt dat de Zilverpijlen nog wel een achterstand goed hebben te maken. “Dit is de eerste stap. Ze liggen ongeveer vier races achter”, vertelt hij aan VegasInsider. “Dit was de eerste race waarbij Mercedes denkt: ‘Oké, we hebben een basis en hier kunnen we verder mee. We hebben genoeg snelheid om het voor elkaar te krijgen en we zijn van porpoising af, waardoor we niet meer over het circuit stuiteren. We kunnen de auto eindelijk gebruiken zoals dat we dat willen, maar wat moeten we nu doen om ons verbeteren?’”

“Daarom heb ik het gevoel dat ze drie of vier races achterstand hebben, want alle ontwikkelingen tot dusver hebben ze doorgevoerd om porpoising tegen te gaan. Nu dat is gelukt, wordt het interessant om te zien hoe snel de auto wordt en hoe snel er upgrades komen. Ze hebben waarschijnlijk nog twee of drie upgrades in de pijplijn zitten en mogelijk wachten ze hierop om te zien hoe het op de baan werkt. En zodra ze progressie zien, gaan ze naar de volgende upgrade”, vervolgt Montoya, die zelf als F1-coureur voor Williams en McLaren reed.

De manier waarop Hamilton en Russell zich in Spanje konden laten zien, geeft Montoya hoop dat er ook in Monaco een derde team is dat zich aan het front meldt. “Ik denk dat upgrades en downforce niet cruciaal zijn in Monaco. Natuurlijk is downforce belangrijk, maar dit kan een goed circuit zijn voor Mercedes. Het wonderlijke was dat ze er in de kwalificatie niet zo sterk uitzagen, maar qua racepace waren ze geweldig. Ik denk dus dat Mercedes eraan komt.”