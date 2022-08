Aan het begin van dit seizoen leek Ferrari het sterkste team te zijn in de Formule 1. Charles Leclerc won twee van de eerste drie races en de F1-75 was duidelijk de snelste wagen. Toch zijn het Max Verstappen en Red Bull Racing die nu de lakens uitdelen. Een combinatie van technisch malheur, strategische missers en rijdersfouten van beide coureurs zorgt ervoor dat Ferrari op een grote achterstand staat in het WK.

Juan Pablo Montoya vertelt aan Vegasinsiders.com dat hij een verschil in mentaliteit ziet tussen de Scuderia en Red Bull. “Ferrari zou nu dik voor moeten staan. En ik denk dat ze nog steeds de snelheid hebben om te winnen, maar ze blijven vechten met zichzelf", aldus de voormalig Formule 1-coureur. “Als ze beter begrijpen en achterhalen wat ze moeten doen en hun strategieën een beetje verbeteren, kunnen ze een hoop races winnen. We hebben het zo vaak gezien. Kijk naar Monaco en Hongarije, en er zijn nog meer voorbeelden waar ze een race gewoon weg hebben gegooid. Het lijkt wel alsof ze bang zijn om beslissingen te nemen. Het is niet dat ze het alleen maar slecht doen, want ze hebben de snelste auto gebouwd. Maar daarmee zitten ze in een positie waarin ze denken: ‘Laten we het niet verprutsen’. Als je dat eenmaal denkt, ziet de concurrentie dat en zij denken dan juist: ‘we hebben je!’”

Montoya ziet bij de concurrentie uit Oostenrijk juist het tegenovergestelde. “Red Bull doet dat erg goed. Ze zijn niet bang om te verliezen. Ze hebben een sterke instelling: ‘ook al hebben we het fout, we hebben het geprobeerd’, terwijl Ferrari juist denkt: ‘laten we het niet verprutsen, want we kunnen winnen.’”

Kritiek op Binotto

Na weer een mislukte race wijzen veel mensen automatisch naar teambaas Mattia Binotto. Volgens de zevenvoudig Grand Prix-winnaar is dat niet terecht. “Binotto verzint de strategie niet. Iedereen geeft hem de schuld, maar hij is niet degene die zegt dat er naar de harde band geswitcht moet worden. Daar heb je strategen voor. Bij Red Bull nemen Christian Horner en Adrian Newey ook niet die beslissingen.”

