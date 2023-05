De Grand Prix van Miami kan moeiteloos in het lijstje met de beste races die Max Verstappen in de voorbije jaren heeft afgewerkt, in ieder geval met de huidige generatie auto's. Net als op Spa-Francorchamps vorig jaar sneed de Limburger door het veld, al maakte hij ditmaal vooral indruk door op oudere harde banden de rondetijden van Sergio Perez op nieuwe banden te counteren. "Max heeft het erg goed gedaan, ja. Vanaf die startplek heeft hij precies gedaan wat hij moest doen. Hij is erg snel door het veld gekomen en dat is natuurlijk cruciaal geweest", laat Juan Pablo Montoya in de paddock van het Miami International Autodrome optekenen.

"Het feit dat hij iedereen op de harde band al kon inhalen, op een compound harder dus, is in mijn optiek het belangrijkste geweest." Verstappen liet in de persconferentie zelf ook weten dat het een voornaam aspect is geweest, doordat hij zo snel weer in vrije lucht kwam en zijn harde banden daardoor kon sparen voor iets later in de race. "Je zag dat die mediums van anderen er op een gegeven moment aan gingen en toen had Max nog helemaal geen last van slijtage. In die fase heeft hij het verschil gemaakt."

'Perez had niet verwacht dat Verstappen een bedreiging zou vormen'

"Aan de andere kant denk ik dat Checo in de eerste stint te voorzichtig is geweest. In mijn optiek is hij te veel bezig geweest met het managen van zijn banden. Volgens mij had hij niet verwacht dat Max een bedreiging zou vormen en toen hij daar eenmaal achter kwam, was het al te laat", vervolgt Montoya het exclusieve gesprek met Motorsport.com. "Kijk maar naar het uiteindelijke gat met Fernando, hoever de Red Bulls aan het eind van de race op hem voor lagen. Als je dan even teruggaat naar het eerste gedeelte van de race, dan pakte Checo daarin maar drie seconden op Fernando. Dat kwam dus doordat hij aan het managen was, terwijl hij er tien of vijftien had kunnen pakken. Als hij daar wel die tien tot vijftien seconden had gepakt, dan had Max het nooit meer kunnen halen."

Perez zei daar zelf in de persconferentie over dat zijn rechtervoorband te slecht aanvoelde om aan te kunnen vallen, waardoor hij wel banden moest sparen om überhaupt in de buurt van ronde vijftien te komen op mediums. Desondanks had Montoya het anders aangepakt: "Deze zondag is in mijn optiek echt een gemiste kans voor Perez geweest. Jouw teamgenoot start zover naar achteren, dan moet je in het begin gewoon harder pushen." Met een start op de harde band was dat wellicht makkelijker geweest voor Perez, al weet zevenvoudig Grand Prix-winnaar Montoya dat ook er nadelen aan kleven: "In dat geval speel je Fernando weer in de kaart in bocht 1. Je moet hem daar ook opvangen, dus in zo'n situatie moet je kiezen voor het één of het ander. Je kunt niet allebei hebben."

Hoe dan ook, de Grand Prix van Miami is op het eerste oog een soort reality check geweest voor Perez in de titelstrijd - als daar al sprake van is. "Checo heeft het heel goed gedaan tijdens de vorige race in Baku en volgens mij wilde Max hier in Miami even laten zien 'hey, onthoud wel wie ik ben hè'." Gevraagd of Perez over een heel seizoen überhaupt kans maakt tegen Verstappen, besluit Montoya: "Poeh, het is in ieder geval een hele moeilijke situatie voor Checo. Ik zei het eerder dit weekend ook al tegen iemand: de enige manier voor Checo om ook maar iets te kunnen beginnen tegen Max is dat hij zelf ieder raceweekend in ieder geval op de top van zijn eigen kunnen presteert. In dat opzicht is Miami echt een gemiste kans geweest."

