Montoya: Hamilton kan Russell laten twijfelen door hem te verslaan

Het langverwachte nieuws werd dinsdag eindelijk naar buiten gebracht: George Russell is met ingang van 2022 de vervanger van Valtteri Bottas bij Mercedes. De van Williams overkomende coureur wordt bij de kampioensformatie gekoppeld aan Lewis Hamilton. Daar waar Bottas nooit een echte bedreiging vormde voor de regerend wereldkampioen, wordt van Russell verwacht dat hij dat wel kan zijn. Er wordt in ieder geval een spannende strijd verwacht, ook door Juan Pablo Montoya.

In This Week with Will Buxton van Motorsport.tv geeft de Colombiaan zijn visie op het transfernieuws. “Ik denk dat Mercedes beseft dat Lewis nog maar een paar jaar te gaan heeft. De vraag is wat er gaat gebeuren”, zei Montoya. Hij noemt Ferrari als voorbeeld: dat schaarde zich na de komst van Charles Leclerc in 2019 direct achter de Monegask. Vettel werd daarvan het slachtoffer. “Zou het zo kunnen zijn dat hij [Russell] instapt en iets anders wil dan de richting die Mercedes heeft ingeslagen en die Lewis wil volgen? Dat wordt interessant om te bekijken.”

Russell heeft volgens Montoya wel alle ingrediënten in huis om goed te presteren. Toch houdt hij nog een slag om de arm met betrekking tot de strijd met Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen verkeert nog altijd in ijzersterke vorm. "Ik weet zeker dat George goed gaat presteren. Het lastige met Lewis is dat hij heel goed werk levert. In de kwalificatie weet hij de rondjes er altijd uit te persen. Ieder weekend denk je even dat Bottas hem gaat pakken, maar in Q3 verslaat hij 'm altijd. Als Lewis hem begint te verslaan, dan gaat dat voor twijfel zorgen in het hoofd van George. Dat is een bittere pil."

Voor Mercedes breekt hoe dan ook een spannende periode aan, waarin de verhoudingen binnen het team opnieuw tot stand moeten komen. Die verhoudingen waren de afgelopen tijd duidelijk: Hamilton had vaak de overhand ten opzichte van Bottas. “Als je zolang met dezelfde rijders werkt, van wie de ene de andere overklast, dan zien ze de ander niet meer als een coureur die races kan winnen. Dat is een probleem”, vindt Montoya. Russell hoeft zich in zijn ogen echter geen zorgen te maken over de steun die hij van Mercedes gaat krijgen. “Ik weet niet hoe erg Bottas op zijn gemak zat bij Mercedes. Ik weet niet of ze hem vroegen of ze meer konden doen en dat hij zei ‘het is prima zo’, of dat het juist andersom was? Je weet niet wat er binnen een team gebeurt, maar ik weet vrij zeker dat George alle hulp krijgt die hij nodig heeft om te presteren.”

Bottas gaat "meer genieten" bij Alfa Romeo

Bottas moet dus plaatsmaken bij Mercedes, maar desondanks blijft de Fin actief in de Formule 1. Op de maandag na de Nederlandse Grand Prix werd duidelijk dat hij een meerjarige deal heeft getekend bij Alfa Romeo. Daarmee komt Bottas in een nieuwe omgeving terecht, die maar ook bij een team dat momenteel in de middenmoot rijdt. “De manier waarop hij moet gaan racen, gaat heel anders worden”, voorziet Montoya een omschakeling voor de uittredend Mercedes-coureur. “Als je vooraan rijdt, heb je vaak rustige en saaie races. Als je rijdt op de plekken waar de Alfa nu staat, is het een stuk gekker. De kwalificatie wordt nog belangrijker, datzelfde geldt voor de strategie. En als je moet pushen, dan moet je ook echt pushen. Hij zou wel eens meer kunnen gaan genieten van het racen.”

Bekijk hieronder het volledige gesprek met Juan Pablo Montoya