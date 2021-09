Montoya: Norris heeft in Rusland “bewezen dat hij het kan”

Lando Norris leek op het Sochi Autodrom lange tijd op weg naar zijn eerste zege in de Formule 1, slechts een week nadat teamgenoot Daniel Ricciardo McLarens eerste race sinds 2012 wist te winnen. Op zaterdag had de jonge Brit zich ook al naar pole-position getraind. Op zondag verloor hij de leiding bij de start, om die na 13 ronden te heroveren. Alleen een regenbui, die op acht ronden voor de finish over het circuit trok, kon Norris van de zege houden. Hoewel Montoya begrijpt dat de teleurstelling momenteel overheerst, vindt hij ook dat de jonge coureur positieve dingen mee kan nemen uit Rusland.

“Hij heeft bewezen dat hij het kan, dat is het belangrijkste”, zei Montoya in gesprek met Motorsport.tv. “Dat is ook wat hij in positieve zin mee kan nemen, namelijk dat hij het kan. Dat is ongeveer wat mij overkwam toen Jos [Verstappen] in Brazilië over mij heen reed. Iedereen dacht dat ik pissig was, maar ik was juist heel blij. Ik had Michael [Schumacher] ingehaald, ik lag aan de leiding van een Grand Prix. In mijn hoofd dacht ik ‘ik kan dit, ik kan dit echt’. Zodra je op die manier in jezelf gaat geloven en gelooft dat je het kan, dan komt het daarna relatief makkelijk.”

Dat er uiteindelijk geen overwinning kwam, was te wijten aan de regenbui vlak voor de finish. Montoya denkt dat de druk van het aan de leiding liggen in die lastige omstandigheden een rol heeft gespeeld in het verspelen van de koppositie door Norris en McLaren. “Als je daar niet altijd zit en je staat onder druk, dan komen de fouten. Het heeft wat tijd nodig. Het heeft wat tijd nodig om ervoor te zorgen dat je de juiste keuzes maakt”, weet de voormalig coureur van McLaren. “Normaal zie je ook de jongens die winnen fouten maken. Het is niet makkelijk. Ik denk niet dat iemand de schuld kan krijgen voor wat daar gebeurde.”

Hamilton en Verstappen 'op ander niveau dan de rest'

Dat de druk voor fouten kan zorgen, geldt volgens Montoya niet alleen in de strijd om de dagprijzen. Ook in de titelstrijd is dat van toepassing. De Colombiaan is dan ook benieuwd hoe met name Red Bull Racing daarmee omgaat. “Ik geloof dat Red Bull op dit moment de iets snellere auto heeft. De vraag is hoe ze omgaan met de druk, hoe ze de calls gaan maken en hoe alles gaat werken. Op dit moment moet je erkennen dat Lewis [Hamilton] en Max [Verstappen] op een ander niveau zitten dan de rest. Ik denk dat Sergio [Perez] en Valtteri [Bottas] het ietwat lastig hebben met de auto’s en als teamsport maakt dat het lastig qua strategie en dergelijke. Het gaat aankomen op deze twee, en een race waarin iemand als Lando punten afsnoept.”

In Sochi sloeg regerend wereldkampioen Lewis Hamilton een slag door te winnen. Hij heroverde daarmee de leiding in het WK, maar bereikte bovendien ook de mijlpaal van 100 overwinningen in de Formule 1. “Het is ongelofelijk. Hij heeft een geweldige carrière achter de rug en hij heeft het geweldig gedaan”, aldus Montoya. “Het is ongelofelijk geweest en ik denk dat er nog meer overwinningen komen. En ik denk dat er nog veel meer goede races komen dit jaar, want zoals iemand al zei denk ik dat ze nog niet klaar zijn met crashen!”

