Montoya: “Williams wist hoe je het maximale uit coureurs kon halen”

Zondag overleed Sir Frank Williams op 79-jarige leeftijd, zo maakte zijn familie middels een verklaring bekend. Vanuit de hele autosportgemeenschap werd er verdrietig gereageerd op het nieuws. In gesprek met Motorsport.tv vertelde voormalig Williams-coureur Juan Pablo Montoya over zijn band met de oprichter van de renstal. De inmiddels 46-jarige Colombiaan werd in 2001 door Williams naar de Formule 1 gehaald, wat het begin van een vier jaar durende samenwerking was. In die tijd pakte Montoya vier van zijn zeven F1-zeges en stond hij 23 keer op het podium.

“Hij was een geweldig persoon. Hij was een van de redenen dat ik de Formule 1 haalde. Hij liet mij voor het eerst in een Formule 1-auto rijden, dat was de auto van [Jacques] Villeneuve toen hij kampioen werd. Hij heeft echt voor mij gezorgd”, vertelde Montoya over Williams. “Mijn meeste successen in de Formule 1 behaalde ik bij Williams, dus ik heb hele prettige herinneringen aan hem, zijn familie en iedereen bij Williams. Zijn overlijden is natuurlijk heel treurig, maar hij heeft een geweldig leven geleefd.”

Goede vriendschap met Williams

Op persoonlijk niveau kon Montoya goed opschieten met Williams. “Hij was geweldig. Hij was er altijd en hij was een persoon die altijd wilde weten wat er gebeurde, die altijd onderdeel van het gesprek wilde zijn. Hij was altijd geweldig”, is hij vol lof over zijn voormalige teambaas, maar ook over het team Williams. “Niet alleen hij, maar iedereen bij Williams was altijd geweldig. Het was een grote, geweldige familie. Ik herinner me dat ik altijd grappen maakte met hem. Hij sportte bijvoorbeeld veel, dus ik liep vaak achter hem en maakte het dan zwaarder voor hem. In het begin had hij het dan moeilijk, maar we konden altijd goed met elkaar lachen. We hadden een goede vriendschap en het was altijd plezierig.”

Gevraagd wat Williams’ grootste kwaliteiten waren als teambaas in de Formule 1, antwoordde Montoya: “Hij was heel goed in het managen van mensen. Hij wist goed hoe hij de juiste mensen op de juiste plek moest zetten en hij begreep deze tak van sport heel goed. Maar hij was bovenal een racer. Hij was heel goed in het kiezen van de juiste coureurs en hij begreep goed hoe hij het maximale uit de coureurs kon halen. Dat was cruciaal. Hij pushte je altijd, maar dat deed hij wel op de juiste manier.”

