Vanaf het moment dat hij de Formule 1-paddock binnenkwam, maakte hij indruk. Bloedsnel, uitgesproken en voor niets en niemand bang. Juan Pablo Montoya zorgde met zijn F1-debuut in 2001 voor een frisse wind in de sport. In dienst van BMW-Williams en later McLaren pakte hij zeven overwinningen, dertig podiumplaatsen en dertien pole-positions. Menig keer had de Colombiaan het aan de stok met het Ferrari van Michael Schumacher, in die jaren nog de dominante factor in de Formule 1.

Tijdens de Ferrari Finali Mondiali op Mugello mocht Montoya zelf plaatsnemen in een wagen van het team dat hem jarenlang de oren waste: een F2008. In gesprek met onze collega’s van Motorsport.com Italië legt hij uit: “Mijn teamgenoot van afgelopen jaar, Henrik Hedman, heeft een 2008-auto en nodigde ons uit om daarmee te komen rijden. Het was heel cool, een geweldige ervaring. Tegen deze auto’s hebben we jarenlang gestreden. Het voelde wel gek, om in de gelegenheid te zijn om een Ferrari F1-auto op Mugello te besturen. Haha, veel beter dan dit wordt het niet!” Naast Juan Pablo reed ook zoon Sebastian enkele ronden met de F2008.

In zijn Formule 1-tijd was Montoya regelmatig de voornaamste tegenstander van de Scuderia, en daarmee van heel Italië. Hij denkt daar lachend aan terug: “Je wilde ze [Ferrari] gewoon elke week verslaan. Zeker als je naar Italië kwam. Wij waren altijd erg goed op Monza, dat was heel speciaal. Ik denk dat veel Italianen mij als Colombiaan, als latino, wel mogen. Het zijn dus gemengde gevoelens. Ferrari is natuurlijk traditie. Om na al die jaren in een Ferrari te mogen stappen en wat ronden te rijden, was erg gaaf.”

Het zit niet in de aard van het beestje, maar Montoya deed het toch maar rustig aan met de peperdure F2008: “Je wilt natuurlijk wel hard rijden, maar je weet ook dat je geen fouten moet maken. Dit is de laatste auto waarmee Ferrari het constructeurskampioenschap heeft gewonnen, dus je bent wel voorzichtig.”

Juan Pablo Montoya, Ferrari F2008 Foto: AG Photo / Marco Losi