Aston Martin is voorlopig de voornaamste uitdager van Red Bull Racing, al komt het Britse raceteam nog wel tempo tekort om het met name Max Verstappen écht moeilijk te maken. Fernando Alonso bezocht echter in zes Grands Prix al vijf keer het podium, met een tweede plek in Monaco voorlopig als beste resultaat. Hoewel het gat in het constructeurskampioenschap tussen de twee F1-teams inmiddels 129 punten bedraagt, blijft de Spanjaard hoop houden op een wereldtitel. Is het niet in 2023, dan wel in het volgende Formule 1-seizoen.

Volgens voormalig F1-coureur Juan Pablo Montoya is de grote vraag of Aston Martin volgend jaar succesvol door kan bouwen op de AMR23. "Je moet ze nageven dat ze dit jaar met een geweldige auto zijn gekomen", zegt de Colombiaan bij Sky Sports. "De auto is ongelofelijk, snel en rijdt goed. Fernando doet ook nog eens geweldig werk door het team achter zich te krijgen. De grote vraag is of ze volgend jaar weer met iets komen dat net zo goed en competitief is als dit jaar. Ik doel dan op de lange termijn. Je kan niet zeggen dat dit jaar een toevalstreffer is. Maar neem Mercedes, met al die [getalenteerde] mensen, zij komen er dit jaar slechter uit dan vorig jaar. Na al die jaren van dominantie, en ik weet dat ze vorig seizoen de plank missloegen, hadden we nooit verwacht dat ze dit jaar met een nog slechtere auto zouden komen. Hoe krijgen ze dat voor elkaar? De kans is overigens wel kleiner dat je een goede auto bouwt dan een slechte auto."

Stroll en Alonso een gouden combinatie?

Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll nam het F1-team uit Silverstone in augustus 2018 over en stak zijn ambitieuze doelen nooit onder stoelen of banken. In de afgelopen jaren haalde Aston Martin veel nieuwe mensen binnen, waaronder voormalig Red Bull-werknemer Dan Fallows. Montoya stelt dat de Canadees het spelletjes goed snapt. "Los van het binnenhalen van goede mensen, is dat je ze laat samenwerken, laat weten dat ze voor iets verantwoordelijk zijn en dat je ze met elkaar verbindt", vervolgt de zevenvoudig F1-racewinnaar. "Je kunt de beste mensen binnenhalen voor onder meer de aerodynamica en ophanging, maar als zij allemaal een eigen kant op gaan en stellen dat zij het goed hebben en de ander verkeerd, dan wordt het nooit een succes. Dat samenbrengen is wat Mercedes eerder deed, Toto was daar heel goed in. Red Bull ook. Ik denk dat Lawrence echt begrijpt hoe belangrijk mensen zijn. Fernando is daar op dit moment de drijvende kracht achter. Toen Fernando kwam en aan de slag ging, bracht dat mensen samen."

Volgens Montoya speelt de Spaanse coureur een belangrijke rol in de toekomst van Aston Martin en kan Alonso teamgenoot Lance Stroll een betere coureur maken. "Op dit moment zit hij in een goede situatie. Hij voelt zich niet bedreigd door Lance en begrijpt dat dit zijn laatste kans is om weer te winnen. Ze hebben een geweldige bolide gemaakt. Hoe meer hij mensen kan samenbrengen, hoe beter ze worden. In deze fase van zijn loopbaan heeft hij ook geen problemen met delen. Aan het eind van de rit is dat geen probleem, als je er nog steeds van overtuigd bent dat jij de man bent en op de toppen van je kunnen presteert. Dat is wat hij doet. Lance is in kwalificaties soms heel sterk, maar als het er echt om gaat, dan mist hij nog iets. Lance komt van ver en Fernando maakt hem een veel betere coureur."

Video: Fernando Alonso blikt terug op zijn Grand Prix van Monaco