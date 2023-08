Montoya: Acht coureurs kunnen in de RB19 kampioen worden

Het huidige F1-seizoen wordt compleet gedomineerd door Red Bull Racing en Max Verstappen. Alle races in deze jaargang zijn gewonnen door het Oostenrijkse team en bij zowel de constructeurs als de coureurs heeft de renstal een ruime voorsprong. Volgens voormalig F1-coureur Juan Pablo Montoya ligt het met name aan de bolide dat het team zo ver voor staat, niet aan de coureurs.

"Max is een geweldige coureur, hij lijkt wel onverslaanbaar", vertelt de 47-jarige Colombiaan in gesprek met Semana TV. "Maar dat hadden we met Lewis Hamilton en Michael Schumacher ook. Het ligt bij Max volgens mij meer aan zijn auto, zijn snelheid is niet anders dan de snelheid die hij twee jaar geleden liet zien. Het is de auto die sneller is." Of Verstappen in een andere auto ook de dominantie kan laten zien, betwijfelt Montoya: "Nee, dat denk ik niet. Als je Max uit deze auto haalt, dan kunnen zeven, acht andere coureurs ook de titel winnen. Dus de discussie is, wat maakt een goede coureur? De coureur an sich? Of de auto? Ik denk dat het een balans is. Hoe beter de coureur, hoe meer kansen hij krijgt bij een topteam. De beste coureurs rijden dus voor de beste teams."

De zevenvoudig racewinnaar noemt Lando Norris als één van de coureurs die bij Red Bull wereldkampioen kan worden: "Hij is een goede coureur en McLaren is dit jaar flink verbeterd, maar Lando zou bij Red Bull waarschijnlijk wereldkampioen zijn." Montoya somt ook de coureurs op die volgens hem ook in de RB19 kampioen kunnen worden: "Als de auto op de wensen van Sergio Perez afgesteld zou zijn, dan kan hij dat ook. Hamilton kan dat, Leclerc zou kampioen worden. Ook Carlos Sainz kan kampioen worden, Russell... er is een lange lijst."

Sterke auto

De Colombiaanse ex-coureur verwacht dat de dominantie van Red Bull nog jaren gaat duren: "Ze hebben met deze regels de beste auto. De regels worden weer veranderd in 2026, Red Bull moet dan de eigen motor bouwen en dan kan alles er weer anders voor staan." Het Oostenrijkse team gaat vanaf die jaargang samen met Ford een eigen motor creëren.