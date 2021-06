VIDEO: Onboard met F1-legende Fangio in de Maserati 250F

Fangio wordt vandaag precies 110 jaar geleden geboren in Balcarce, Argentinië. Na een uiterst succesvolle autosportcarrière in Zuid-Amerika, waagt hij eind jaren veertig – Fangio is dan al eind dertig – de overtocht naar Europa, waar hij vanaf 1950 met Alfa Romeo mee begint te doen aan Formule 1-races.

In het eerste seizoen moet hij Alfa-teamgenoot Giuseppe Farina nog voor zich dulden, maar in 1951 pakt hij zijn eerste wereldtitel. Alfa trekt zich vervolgens uit kostenoverwegingen terug uit de F1 en dat doet Fangio besluiten een jaar over te slaan en terug te keren naar Argentinië. In 1953 is hij echter terug, dit keer bij Maserati waar hij nog geen potten kan breken. In 1954 wint hij twee races voor het merk met de drietand, maar hij nog tijdens het seizoen besluit hij over te stappen naar Mercedes dat dat jaar zijn intrede doet in de Formule 1.

Fangio wint met de Zilverpijlen twee keer op rij het wereldkampioenschap (1954, 1955), maar na een ernstig ongeluk op Le Mans stopt het Duitse merk volledig met autosport. Fangio vervolgt zijn carrière bij Ferrari, waar hij in 1956 een vierde titel pakt, om een jaar later terug te keren naar Maserati. Opnieuw wordt hij wereldkampioen, waarna hij zijn helm aan de wilgen hangt.

Onboard-actie op het circuit van Modena

In zijn laatste seizoen rijdt Fangio dus voor Maserati. Dat team besluit de verrichtingen van Fangio op camera vast te leggen: met camera's rond de cockpit van zijn 250F krijgen we via Motorsport.tv een fraaie blik op het Autodromo di Modena en natuurlijk op de verrichtingen van deze Formule 1-legende in zijn Italiaanse machine.

Voor de rubriek Sights & Sounds duikt Motorsport.tv in het rijke video-archief. Vandaag gaan we terug naar 1957, met unieke beelden uit het laatste F1-gloriejaar van de legendarische Juan Manuel Fangio.