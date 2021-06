Williams-baas sluit ruil Russell en Bottas niet uit

RTL Duitsland weet zelfs meer: de Duitse tv-zender gaat ervan uit dat George Russell volgend jaar de overstap maakt van Williams naar Mercedes, maar ook dat Valtteri Bottas de omgekeerde weg bewandelt en terugkeert naar Williams. Bij dat team debuteerde de 31-jarige Fin in 2013 in de Formule 1.

Bottas wist dit seizoen nog niet te overtuigen: hij stond weliswaar drie keer (als derde) op het podium, maar viel ook twee keer uit en in Baku werd hij twaalfde, Mercedes onwaardig. De coureur uit Nastola staat inmiddels zesde in het rijderskampioenschap. Ook Mercedes ondervindt daar hinder van: het team staat voor het eerst in lange tijd niet bovenaan in het kampioenschap voor constructeurs.

Teambaas Toto Wolff zou niet tevreden zijn met de prestaties en dus liggen er kansen voor Williams-coureur George Russell. Die is onderdeel van het juniorprogramma van Mercedes en wordt al lang gezien als de logische opvolger van Bottas bij de zilverpijlen. Toen hij in december 2020 de door corona getroffen wereldkampioen Lewis Hamilton verving in Bahrein, leverde hij meteen een prima prestatie. Volgens RTL zullen Bottas en Wolff komend weekend in Frankrijk voor het eerst officieel met elkaar over de situatie, waarna begin juli in Oostenrijk een definitieve beslissing zal worden genomen.

Het ziet er niet naar uit dat Mercedes al tijdens het huidige seizoen afscheid neemt van Bottas, laat Williams CEO Jost Capito aan RTL weten. “Dat moet je aan Toto vragen. Wij gaan ervan uit dat George tot het einde van het seizoen bij ons zal rijden. En dat wil hij ook, al het andere is speculatie.”

"We hebben een contract met hem [Russell] dat geldig is”, vervolgt Capito. “Maar je weet dat je alles kunt regelen als dat nodig is. Ik heb een goede relatie met Toto, hij mag me altijd bellen.” Tot op heden heeft Capito echter nog geen contact had gehad met Wolff over het onderwerp. “Ik denk dat het te vroeg is, hij heeft twee coureurs. Hij moet ook afwachten hoe het zich dit jaar ontwikkelt.” Mocht het zover komen dan sluit de chef van Williams een ruil tussen Russell en Bottas niet uit. “Op dit moment zou ik niets uitsluiten. Het is allemaal open.”