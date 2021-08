Capito: Williams heeft meer punten nodig om achtste te blijven

Het team van Williams eindigde eerder deze maand in Hongarije voor het eerst in twee jaar tijd weer eens in de punten. De renstal maakte er meteen een dubbele puntenfinish van dankzij een zevende plek voor Nicholas Latifi en een achtste plaats voor George Russell. Het team pakte daarmee in één klap tien punten en klom ten koste van Alfa Romeo naar de achtste plaats in het constructeurskampioenschap.

Williams eindigde de laatste drie seizoenen stijf onderaan in het constructeurskampioenschap, waarmee de achtste plek die het team momenteel bezet als een enorme stap vooruit kan worden gezien. Het zou de renstal bovendien het nodige extra prijzengeld opleveren, maar teambaas Jost Capito rekent zich nog niet rijk. De Duitser verwacht namelijk dat er dit jaar nog meer punten gescoord moeten worden om de felbegeerde achtste plaats veilig te stellen: “Het was een fantastisch resultaat in Hongarije, om daar tien punten te scoren. Het hoogste aantal voor het team in één race sinds 2017”, blikt Capito terug. “Het was echt fantastisch en het gaf het hele team een enorme boost aan vertrouwen. Om op te klimmen naar de achtste plek in het kampioenschap is echt fantastisch.”

“Het hele team moet nu alert blijven en blijven vechten voor die achtste plaats. Ik week zeker dat we daar nog wel wat meer punten voor nodig zullen hebben, dus we moeten gefocust blijven en elke race hard blijven vechten.”

Achterhoedeteams "te langzaam" voor puntenfinishes op eigen kracht

Williams heeft momenteel zeven punten voorsprong op Alfa Romeo, dat tot dusver dit jaar genoegen moest nemen met drie tiende plaatsen als beste resultaat. Het feit dat de drie teams in de achterhoede volgens Capito niet in staat zijn om onder normale omstandigheden punten te scoren, maakt het voor deze teams dan ook extra belangrijk om te profiteren van eventuele kansen in bijzondere races, zoals die in Hongarije: “Ik denk dat de teams op de achtste, negende en tiende plek geen punten scoren in een normale race zonder incidenten. Daar zijn onze auto’s gewoon te langzaam voor”, erkent Capito. “Dat betekent dat wanneer er iets gebeurt in buitengewone omstandigheden, je absoluut foutloos moet zijn en een fantastische strategie moet hebben, goede beslissingen moet nemen en geweldige pitstops moet hebben."

"Iedereen moet echt foutloos presteren om die punten binnen te halen wanneer ze voor het oprapen liggen, omdat we in een normale race niet zomaar om de punten kunnen vechten. We moeten ze scoren op de momenten dat het moeilijk is om de punten te scoren.”

Mogelijk komt de wens van Capito zondag op het circuit van Spa-Francorchamps al uit. George Russell mag er na een ijzersterke kwalificatie namelijk vanaf de eerste startrij vertrekken.