Williams verwacht door coronabeperkingen geen wonderen van 2021

Capito werd eind vorig jaar door de nieuwe investeerders van het team – het Amerikaanse Dorilton Capital – aangekondigd als de nieuwe CEO. De 62-jarige Duitser is al sinds de jaren tachtig actief in de autosport, de laatste jaren als chef van het succesvolle motorsportprogramma van Volkswagen. Hij gaat in februari bij Williams aan de slag en moet dat team weer terug naar de top helpen. Dat zal echter niet al op korte termijn gebeuren, zo laat Capito in de Duitse podcast Alte Schule weten. “We maken een nieuwe start. Met de nieuwe eigenaren heb we de mogelijkheid om alles opnieuw te herstructureren en af te slanken. Dat is belangrijk, want minder dan nul punten is niet mogelijk. Maar dat laat onverlet dat welke veranderingen we nu ook doorvoeren, het eerst altijd nog even wat erger zal worden. Pas daarna zal het beter worden. Dat betekent dat we voor dit jaar geen wonderen mogen verwachten."

Debet daaraan is het feit dat er dit seizoen maar heel weinig veranderd mag worden aan de auto's. De beslissing om met – grotendeels – dezelfde auto’s als vorig jaar aan te treden, werd genomen om de teams in deze financieel zware tijden niet nog verder op kosten te jagen. Het wrange is echter dat de kleinste teams het meest gebaat lijken te zijn bij deze ingreep, maar dat zij er ook het grootste slachtoffer van zijn. Zij kunnen namelijk hun achterstand op de topteams niet verder inlopen. Toch begrijpt Capito de ingreep van de Formule 1. “Je moet er naar kijken vanuit het perspectief van corona. Het was voor alle teams een zwaar jaar, maar de kleinere teams zouden zonder bevriezing van de wagens juist nog verder achterop zijn geraakt. Dat komt omdat de grote teams en de fabrieksteams veel beter met corona kunnen omgaan dan de kleinere teams. De kloof zou dus eigenlijk groter zijn geworden. Ik denk dan ook niet dat je daar nu nog over moet zeuren.”