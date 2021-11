Capito: VW niet in gesprek met F1 om tijd te verspillen

De VW Group overweegt met de introductie van het nieuwe motorreglement in 2026 tot de Formule 1 toe te treden met een van dochtermerken Porsche of Audi. Bazen van beide merken hebben dit jaar bijeenkomsten met F1-stakeholders bijgewoond om te kijken hoe het reglement eruit gaat zien. Vice-president motorsport Thomas Laudenbach van Porsche verklaarde eerder deze maand dat de omstandigheden gecreëerd worden waarin het Duitse merk mee gaat doen in de Formule 1, maar dat er niet lang gewacht kan worden met een uiteindelijke beslissing.

Gevraagd hoe serieus de VW Group bezig is met de toetreding tot de Formule 1, zei de voormalig motorsportdirecteur (2012-2016) Capito: “Het hangt natuurlijk van het reglement af en dat is voor 2026 nog niet in kannen en kruiken, dat zal de grootste factor zijn. Als ze serieus zijn en ze hebben deelgenomen aan de gesprekken, ik denk niet dat ze hun tijd verspillen met dit soort zaken. Zeker als de CEO ook naar zulke gesprekken komt, dat is wel een teken dat ze er serieus mee bezig zijn. Maar het hangt natuurlijk van het definitieve reglement af en als de Volkswagen Group vindt dat het logisch is, dan kunnen ze naar het bestuur en vragen om een beslissing.”

Aansluiten bij bestaande operatie?

De VW Group is gelinkt aan een eventuele inschrijving als motorleverancier door middel van een bestaand team, Red Bull Racing – dat vanaf volgend seizoen de motoren in eigen beheer heeft – is genoemd als mogelijke partner. McLaren heeft recent ontkend dat het overgenomen was door Audi. Er is naar verluidt wel degelijk gesproken over een mogelijke samenwerking, maar die discussies zitten nog in een relatief vroeg stadium. Capito denkt dat het voor de VW Group lastig zou zijn om met een eigen team in de sport te komen en wees op het verleden waarin de fabrikant ook partners in de arm nam voor projecten.

“Ik weet dat het altijd lastig is met een bestaand team, zeker voor een Duits team met alle overheidsregels, je kunt niet echt een raceteam runnen”, zei Capito. “Daarom ging Audi in het verleden met Joest naar Le Mans, deed BMW hetzelfde. Het is lastig om een fabrieksteam te runnen. Het is makkelijker om het in het buitenland te doen, maar ik weet het niet. Als je kijkt naar de Volkswagen Group, ze hebben in het verleden de zaken soms verschillend aangepakt. Het rallyteam was een volledig fabrieksteam, Porsche en Audi werden als volledige fabrieksteams buiten de deur gerund. Ik ben niet meer betrokken bij dit soort gesprekken, maar ik denk dat het genoeg zegt over de beslissing waar ze voor staan.”