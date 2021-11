De Formule 1 zou in 2021 voor het eerst een kalender met 23 Grands Prix afwerken. De aanhoudende beperkingen door het coronavirus zorgden er echter voor dat er per saldo één race is komen te vervallen. Volgend jaar wordt die schade echter gerepareerd, want bij de onthulling prijkten er opnieuw 23 races op de kalender voor 2022. De meningen over dat aantal races zijn verdeeld. Enkele teambazen lijken niet bijzonder happig op zo’n grote kalender vanwege de zware belasting die het vormt voor het teampersoneel.

Aan de andere kant van het spectrum staan teambazen die van mening zijn dat 23 races een mooi aantal is en dat men maar moet vertrekken als ze dat te veel vinden. Williams-teambaas Jost Capito neigt meer naar de laatste groep. Hij beredeneert dat het vroeger zwaarder was om in de F1 te werken. “Toen ik eerder in de Formule 1 werkte, hadden we nog veertig tests. Natuurlijk hadden we testteams opgebouwd, maar een deel van het raceteam nam ook deel aan de tests”, vertelde Capito. “Ook was er nog geen avondklok tijdens raceweekenden, waardoor de jongens 24/7 werkten. Ik weet zeker dat het toentertijd veel zwaarder was om in de Formule 1 te werken.”

Die vergelijking met de situatie van een jaar of twintig geleden loopt volgens McLaren-teambaas Andreas Seidl mank. “Dat was een andere tijd en een andere generatie. Ik was er destijds ook bij, maar ik zou zeggen dat het niet bepaald duurzaam was wat we toen deden. Ik denk niet dat het nuttig is om het met twintig jaar geleden te vergelijken”, zei Seidl, die liever bezig is met het bedenken hoe hij zijn team door de volle kalender van 2022 gaat loodsen. “De 23 geplande races zijn een enorme belasting voor de mensen. Het is geweldig om zo’n kalender te hebben en dat zoveel landen en regio’s geïnteresseerd zijn in de Formule 1. Nu is het aan ons als teams om de uitdaging samen met onze medewerkers aan te gaan en manieren te vinden om met deze kalender om te gaan.”