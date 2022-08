Capito: Populaire en loyale Albon geeft Williams stabiele basis

Nadat hij heel 2021 vanaf de zijlijn moest toekijken, keerde Alexander Albon begin dit jaar terug als fulltime Formule 1-coureur. Red Bull had geen ruimte meer voor hem, maar gaf hem wel de mogelijkheid om zijn loopbaan voort te zetten bij Williams. Daar rekent de 26-jarige coureur consistent af met teamgenoot Nicholas Latifi en ook heeft hij de enige drie punten van het team dit seizoen gepakt. Bij Williams is men na het eerste half jaar van de samenwerking dermate goed te spreken over de diensten van Albon, dat zijn contract met meerdere jaren verlengd is.

Teambaas Jost Capito is in zijn nopjes met de contractverlenging, die Williams een stabiele basis geeft om zich door te ontwikkelen onder het nieuwe technische reglement. "Alex is een uitmuntende coureur en een gewaardeerd lid van Williams Racing, dus we zijn erg blij dat we kunnen bevestigen dat we voor een langere termijn met hem samen blijven werken", zegt Capito. "Alex neemt een geweldige mix van skills en inzichtrijke lessen mee die het team in de toekomst naar grotere successen gaat brengen. Hij is een felle coureur, heeft bewezen dat hij een populair en loyaal teamlid is en we zijn verheugd dat hij ons een stabiele basis zal geven om ons verder te ontwikkelen in dit nieuwe tijdperk qua F1-auto's."

Zelf reageerde Albon via Twitter op de bekendmaking dat hij de komende jaren voor Williams blijft uitkomen. In die tweet steekt de Thai de draak met de gebeurtenissen van dinsdag rond Alpine en Oscar Piastri, die na de aankondiging van zijn F1-contract beweerde dat hij toch niet voor het team zou uitkomen. "Ik begrijp dat Williams Racing vanmiddag met mijn goedkeuring een persbericht heeft verstuurd dat ik volgend jaar voor ze rijd", schrijft Albon. "Dit klopt, ik heb een contract getekend bij Williams voor 2023. Ik rijd volgend jaar voor Williams."

Albon is de enige coureur die Williams vooralsnog gepresenteerd heeft voor 2023. Het lijkt onwaarschijnlijk dat Latifi volgend jaar nog terugkeert bij het team en inmiddels is de kans ook klein dat Piastri door Alpine wordt uitgeleend aan de renstal uit Grove. Een van de belangrijkste gegadigden voor het plekje naast Albon is Logan Sargeant, de nummer twee van het huidige Formule 2-seizoen en tevens onderdeel van Williams' opleidingsprogramma. Ook Nyck de Vries, vorig jaar al in beeld voor de plek van Albon, is de afgelopen tijd regelmatig aan een plekje bij Williams gelinkt.