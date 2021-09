Capito: Komst Albon leidt niet tot connectie Williams en Red Bull

De komst van Albon bij een Mercedes-klantenteam heeft nogal wat vraagtekens opgeroepen. Want hoe wordt voorkomen dat hij waardevolle informatie van Red Bull meeneemt en hoe zit het andersom, dat hij kennis over de Mercedes-motor doorspeelt naar de formatie van onder meer Max Verstappen? Toto Wolff heeft laten weten dat er 'hele duidelijke clausules' in het contract staan, al had Albon een week geleden nog geen idee wat die precies inhouden.

Red Bull-reclame mogelijk door persoonlijke sponsor

"We praten niet over details in het contract, maar hij zal volledig een Williams-coureur worden en heeft volgend jaar geen contract met Red Bull", benadrukt Jost Capito in Sochi nogmaals. Dat de komst van Albon een (technische) samenwerking met het energiedrankenmerk inluidt, ziet de Duitser dan ook niet meteen voor zich. Williams is een klantenteam van Mercedes en dat zal door deze transfer niet meteen veranderen. "Red Bull Thailand zal alleen nog zijn persoonlijke sponsor blijven, maar dat is zijn hele carrière al het geval. Iedereen heeft recht op persoonlijke sponsors, maar verder zal er geen connectie tussen Red Bull en Williams zijn."

Dat Red Bull Thailand als persoonlijke sponsor betrokken blijft, verklaart ook meteen waarom er volgend jaar wellicht Red Bull-reclame op de helm van Albon te vinden is. De details daarvan moeten nog worden uitgewerkt en sowieso benadrukt Capito dat het proces met Albon nog niet echt is opgestart. "Hij werkt nu nog steeds voor Red Bull en zit veel in de simulator. Zijn contract eindigt aan het eind van dit jaar en dan gaan we pas echt aan de slag. Als we nu met elkaar praten, dan gaat het vooral over persoonlijke zaken. We praten nog niet over technische dingen, dat houden we heel rigide van elkaar gescheiden en zo hoort het volgens mij ook."

Iets eerder beginnen bij Williams?

Waar Capito het genoemde proces eigenlijk pas op 1 januari kan starten, hoopt hij iets eerder permissie te krijgen van Red Bull. "Zijn contract gaat pas in januari in, maar vaak begint zo'n overgang na de laatste race al wel. We moeten nog met Red Bull in gesprek en vragen of zijn werk voor hen ook echt na de laatste race stopt. Alex doet in de sim van Red Bull veel voorbereidingswerk voor de races, maar dat is na de laatste Grand Prix natuurlijk niet meer aan de orde. Hopelijk kan hij dan alvast bij ons beginnen", hoopt de Williams-teambaas ruim twee weken extra te krijgen.

Lees ook het exclusieve interview met Albon in Assen: Interview Alex Albon: "Geleerd van eerste F1-periode bij Red Bull"