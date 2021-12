Williams haalt voormalig VW-topman als sportief directeur

Sinds februari van dit jaar staat Jost Capito aan het roer van het Williams Formule 1-team. De ervaren Duitser was in 2016 enkele maanden in dienst van McLaren, maar boekte zijn grootste successen met de WRC-tak van Volkswagen. In de hoop om ook in de Formule 1 terug te keren aan de top, heeft Capito uit zijn VW-netwerk geput. Eerder haalde hij François-Xavier Demaison al naar Grove, die aan de slag gegaan is als technisch directeur.

Nu heeft de teambaas ook Sven Smeets naar zijn formatie gehaald. De Belg was in de tijd van Capito teammanager bij het rallyteam van Volkswagen en is sinds vorige maand aan de slag gegaan als sportief directeur van Williams. Hij was tijdens de Grand Prix van Qatar al aanwezig, maar zijn komst is nu pas officieel bekendgemaakt door de Britse renstal. Naast zijn rol als sportief directeur wordt de voormalig rallynavigator verantwoordelijk voor de Young Driver Academy, waar momenteel Jack Aitken, Roy Nissany en Jamie Chadwick deel van uitmaken.