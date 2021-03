Williams CEO steekt loftrompet over Russell: "Toekomstig kampioen"

De Duitser werd begin dit jaar door de Amerikaanse investeerders van Williams – Dorilton Capital – aangesteld als nieuwe eindverantwoordelijke bij de stal uit Grove. De voormalig medewerker van onder andere Volkswagen, Sauber en McLaren moet het kwakkelende team uit de krochten van de Formule 1 omhoog helpen naar nieuwe glorietijden.

Een eerste stap moet dit seizoen al worden gezet. Na drie seizoenen op rij troosteloos op de laatste plaats van het kampioenschap te zijn geëindigd waait er met de komst van Dorilton een frisse wind door Grove. De banden met Mercedes zijn aangehaald en waar Haas – dat vorig seizoen negende werd – al heeft aangegeven dat dit seizoen puur om overleven draait, daar is Williams vastbesloten om dit seizoen dan eindelijk de laatste plaats in het kampioenschap vaarwel te zeggen.

Grootste troef daarbij is George Russell, die vorig jaar tijdens zijn invalbeurt bij Mercedes heeft aangetoond met de beste coureurs van de wereld mee te kunnen en nadrukkelijk solliciteerde naar een vast stoeltje bij de Zilverpijlen. Capito is blij dat het (nog) niet zover is gekomen en hij Russell in ieder geval dit jaar nog onder contract heeft. “Toen hij vorig jaar voor Mercedes reed, heeft zijn zelfvertrouwen een enorme boost gekregen”, aldus Capito in gesprek met RTL Duitsland. “We hebben een hele goede indruk van hem. Hij is intelligent en open en we hebben nu al een goede verstandhouding opgebouwd.” De chef van Williams voegt er aan toe dat zijn team met de onlangs 23 jaar geworden Russell kampioensmateriaal in huis heeft. “Ja, zeker weten. Wat hij laat zien, hoe hij werkt en hoe hij communiceert is erg professioneel voor iemand van zijn leeftijd. Ik denk dat we hem ooit wereldkampioen zien worden, daar ben ik vrij zeker van.”

Russell begint over enkele weken aan zijn derde seizoen bij Williams, maar kijkt ongetwijfeld halsreikend uit naar 2022. Dan lopen de contracten van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas bij Mercedes af. Russell lijkt de eerst aangewezene om één van die twee coureurs te vervangen. Capito wil daar echter nog niet al te veel op vooruitlopen. “We zullen moeten afwachten hoe zich dat ontwikkelt. Het hangt natuurlijk ook af van hoe Williams zich ontwikkelt en of hij denkt dat de nieuwe auto van 2022 een stap vooruit zal zijn.”