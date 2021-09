Williams CEO Capito verklaart keuze tussen De Vries en Albon

“Het is fantastisch om onze rijders line-up voor 2022 te kunnen bevestigen. Ik ben verheugd om Alex in het team te verwelkomen, samen met de bevestiging dat we onze relatie met Nicholas tot volgend jaar verlengen”, aldus Jost Capito die in het tandem Albon-Latifi een ideale combinatie ziet. “We zijn erg enthousiast over onze nieuwe line-up. Beide coureurs brengen een geweldige mix van jeugd en ervaring met zich mee die niet alleen goed bij het team zal passen, maar ons ook zullen helpen om de volgende stap in onze reis te nemen.”

Slecht nieuws voor de Nederlander: De Vries grijpt naast Williams-zitje: Albon en Latifi bevestigd

Met het naderende vertrek van Russell bij Williams, ontspon zich de afgelopen dagen een strijd tussen Mercedes en Red Bull om hun reservecoureurs Nyck de Vries en Albon bij het voormalige topteam te stallen. Mercedes (en De Vries) leken de beste papieren te hebben. Het merk met de ster levert immers de krachtbronnen voor de FW43B en heeft zo een flinke vinger in de Williams-pap. Toch kozen Capito en Williams uiteindelijk voor Albon. De Duitser is niet bang daarmee Mercedes en Toto Wolff voor het hoofd te hebben gestoten. "Toto en ik hebben een langdurige relatie. Toen ik bij Volkswagen zat, moesten we met z'n tweeën de Formule 3 afhandelen, toen werkten we voor het eerst heel goed samen", aldus Capito. "Dus we hebben een enorm respect voor elkaar en ik denk dat Toto uiteindelijk begrijpt dat we geen B-team of satellietteam zijn en dat we de beslissingen moeten nemen die goed voor ons zijn. Toto respecteert dat volledig. En hij is zich ook volledig bewust van de capaciteiten die Alex heeft en is ook van mening dat Alex een zitje in de Formule 1 verdient, dus hij steunt ons."

Albon versus De Vries

Over waarom de keuze uiteindelijk op Albon is gevallen en niet op De Vries, zei Capito. "Voor ons, als we moeten balanceren tussen jeugd en ervaring, heeft Alex een voordeel ten opzichte van Nyck, maar dat betekent niet dat Nyck volgend jaar slechter zou zijn geweest in het stoeltje, dat betekent het helemaal niet."

Gezien de rivaliteit tussen Red Bull en Mercedes is de overgang van een 'Red Bul-coureur' naar een 'Mercedes-team' pikant te noemen. Red Bull heeft aangegeven dat het Albon voor komend seizoen heeft vrijgegeven, maar in de toekomst alle opties om met samen te werken wil openhouden. Op de vraag van Motorsport.com of Red Bull volgend jaar Albon kan oproepen als een van de vaste coureurs bij Red Bull Racing of AlphaTauri niet inzetbaar is, zei Capito: "Ik kan gewoon zeggen dat hij Williams-coureur is en dat wij beslissen wat hij doet en wat hij niet doet."

AlphaTauri

Saillant detail is dat Albon op de persfoto's die Williams woensdag vrijgaf, in een AlphaTauri-shirt poseert. Capito liet echter weten dat het contracteren van Albon niet noodzakelijkerwijs betekent dat er Red Bull-branding op de auto zal komen. "Ik heb lange tijd met Red Bull gewerkt. Ik werkte eind jaren negentig voor het eerst met Red Bull toen ik bij Sauber zat, dus sindsdien heb ik een relatie met Red Bull en ik ben bevriend met de jongens van Red Bull. Maar het betekent niet dat ze wel of niet op de auto moeten zitten, dus we zullen zien", was het cryptische antwoord van Capito.