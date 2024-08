Het circuit van Zandvoort was de afgelopen jaren het domein van Max Verstappen, maar dit jaar kon de thuisheld geen vuist maken tegen de oppermachtige Lando Norris. De McLaren-coureur kwam met ruim 22 seconden voorsprong over de finish. In gesprek met het Duitse Bild spreekt Jos Verstappen van een 'enorme teleurstelling'. "Max heeft nooit een kans gehad om te winnen", merkt de vader van de drievoudig F1-kampioen op. "Maar dat is niet verwonderlijk als je de auto achteruit laat gaan."

Verstappen senior doelt daarmee op de teruglopende performance van de RB20 ten opzichte van de concurrentie. Waar Max Verstappen begin dit jaar nog races domineerde, is dat sinds de Grand Prix van Miami - waar McLaren een updatepakket introduceerde - niet meer het geval geweest. Zelf staat Red Bull ook niet stil, maar vooralsnog lijken die updates nog niet zo effectief. "Het team heeft meerdere keren de verkeerde afslag genomen", stelt Jos Verstappen. "Intern moeten we onszelf een spiegel voorhouden en niet altijd alles verdoezelen. Het is tijd - als het al niet te laat is - om onszelf in twijfel te trekken. De goede mensen verlaten het team", wijst hij naar onder meer topontwerper Adrian Newey en sportief directeur Jonathan Wheatley. "Ik ben erg ongelukkig met wat er gebeurt."

Na afloop van de Grand Prix van Nederland sprak Red Bull-adviseur Helmut Marko al van een 'alarmerend resultaat' voor zijn team. De Oostenrijker twijfelde bovendien of Red Bull in de huidige vorm beide titels wel kan verdedigen. Verstappens voorsprong op Norris is met zeventig punten nog altijd groot, maar niet onoverbrugbaar. Bij de constructeurs lijkt het er bovendien alsmaar meer op dat McLaren voor zijn eerste titel in 26 jaar tijd kan gaan, al moet het dan eerst het gat van dertig punten goed zien te maken en vervolgens die vorm vast te houden. "Je kunt het niet meer mooier maken dan het is, de situatie is ernstig", oordeelt Jos Verstappen. "Max zal niet blij zijn met zo'n auto. Het is nu aan Horner om het team weer op de rails te krijgen." Of hij er vertrouwen in heeft dat teambaas Christian Horner het tij kan keren? "Het zou me verbazen, maar op dit moment zeg ik nee. Er moet veel gebeuren. De hele spirit moet veranderen."