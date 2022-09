Jos Verstappen ziet Max winnen in Zandvoort: “Gewoon perfect”

Het was nog maar de vraag of Verstappen senior aanwezig kon zijn. In aanloop naar de Dutch Grand Prix in Zandvoort werd hij positief getest op het coronavirus. Dat hij er zondag op de dag van de race wel bij kon zijn, was een fijne beloning. Zeker toen Max Verstappen zondag de overwinning pakte in de Grand Prix van Nederland. “Ik zat voor de televisie gekluisterd op vrijdag en zaterdag, het voelt waanzinnig om de sfeer te proeven en te zien hoeveel mensen hierheen komen”, zegt Jos Verstappen tegenover Tom Coronel van Viaplay. “Het is een volksfeest.”

De race werd in de slotfase nog op zijn kop gezet toen Valtteri Bottas zijn Alfa net voor de Tarzanbocht aan de kant moest zetten met technische problemen. Verstappen kwam na zijn stop achter Lewis Hamilton terecht, maar de Brit had geen schijn van kans bij de herstart. “Het blijft altijd spannend”, zegt vader Verstappen. “Je weet dat er met een auto die stilvalt op het rechte stuk een safety car of virtual safety car komt. Je weet het gewoon niet en je moet ten alle tijden klaar staan met de juiste strategie. Ik denk dat het team en Max samen heel goed hebben gehandeld. Gewoon perfect.”

De herstart van Hamilton kwam op een onverwacht moment, maar Verstappen zat er op de finishlijn (het moment dat hij de oud-wereldkampioen mocht inhalen) al naast. “Het is een kwestie van opletten, zoals altijd. Je moet er gewoon bij zitten en we weten dat we een snelle auto hebben op het rechte stuk. Hij sloot gewoon goed aan. Lewis ging redelijk laat van start en hij zat erop. Dan kan het.”

Marko prijst Max Verstappen: “Een van de groten in de Formule 1”

Helmut Marko zag zondag hoe Verstappen in eigen huis zijn tiende overwinning van het seizoen behaalde en zijn vierde op rij. “In eerste instantie is hij heel snel, heel getalenteerd en heel cool”, verklaart de Oostenrijker het succes bij Viaplay. “Hij was met deze druk zo rustig, heel gefocust op de race. Hij heeft ongelofelijk gepresteerd, heeft geen fouten gemaakt. Ik denk dat Jos hem heel goed getraind heeft in de karts, hij is gewend aan de druk. Na dit eerste kampioenschap is hij zo rustig, het ziet er bijna ontspannen uit. Dat is het niet, maar ik denk dat hij een van de grootsten in de Formule 1 gaat worden.”