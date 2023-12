Jos Verstappen: "Voor mij belangrijk te zien dat Max elke race op hoog niveau zit"

In de sprintrace van Qatar stelde Max Verstappen zijn derde Formule 1-titel veilig. Het was daarmee een stevig contrast ten opzichte van zijn eerste titel, twee jaar geleden. Toen moest de Nederlander tot het gaatje gaan om de titel veilig te stellen. Hij ging met evenveel punten als Lewis Hamilton de laatste race in Abu Dhabi tegemoet. De titel leek lange tijd naar de Mercedes-rijder te gaan, totdat een safety car door een crash van Nicholas Latifi roet in het eten gooide. Dat is nu precies twee jaar geleden en in gesprek met PlanetF1 blikt vader Jos Verstappen terug op die 'fantastische race', die door het handelen van toenmalig wedstrijdleider Michael Masi ook controversieel was. "Uiteindelijk kon ik me wel voorstellen hoe Mercedes zich voelde, maar het had niets te maken met... Wij namen die beslissingen niet", zegt Jos. "Voor de fans van de Formule 1 en, pratend als Max' vader, kon het niet beter."

"Het was tot het laatste moment spannend", vervolgt Verstappen, die zelf nu actief is in de rally's. "Natuurlijk was de uitslag mooi voor ons. Ik kan me voorstellen dat het voor Lewis en Toto [Wolff] niet zo mooi was. Maar dat is hoe het is en daar moet je je bij neerleggen." Sindsdien heeft Max Verstappen twee sterkere seizoenen gehad waarin hij de boventoon voerde, al heeft Jos niet het idee dat het ligt aan een toename aan zelfvertrouwen. "We hebben nu een competitievere auto. Dat maakt het verschil", stelt Jos. "In de laatste paar races van 2021 stond Mercedes boven ons, denk ik. We streden nog steeds met een langzamere auto tegen een snellere. Nu hebben we een voorsprong op iedereen, dat is het verschil", verklaart de voormalig Formule 1-coureur van teams als Benetton, Arrows en Minardi.

Dit seizoen blies Verstappen de concurrentie omver. Hij won negentien van de tweeëntwintig races en slaagde erin om meerdere records te verbreken, waaronder voor de meeste zeges op rij. Zo waren er genoeg hoogtepunten te noemen dit jaar, al wil zijn vader niet één specifiek moment aanwijzen als memorabel moment. "Voor mij is het zo belangrijk en fijn om te zien dat hij elke race op een hoog niveau zit. Na de race ook, dan kan hij zichzelf echt afzonderen. Hij kan zich dan echt focussen op andere zaken. Soms wil ik met hem over iets praten en dan zegt hij: 'Alsjeblieft niet over de Formule 1'. Hij wil gewoon thuis ontspannen en het er niet over hebben."

Jos geeft vervolgens toe dat hij 'ervan heeft gedroomd' dat zijn zoon zo sterk zou presteren. "Maar wat hij op dit moment presteert, op dit niveau, is erg indrukwekkend. Ik wist vanaf het begin dat hij goed was, maar hij heeft dat overtroffen." Wat het volgens hem nog indrukwekkender maakt, is het feit dat de onderlinge verschillen nu relatief kleiner zijn dan vorige tijdperken van de Formule 1. "Als je kijkt naar McLaren, toen [Ayrton] Senna reed en ze vijftien uit zestien races wonnen, waren zij een seconde sneller dan de rest. Nu zijn we natuurlijk ook snel, maar Ferrari, en soms McLaren, staat er ook. Om te bereiken wat hij heeft bereikt, op dat niveau - waar het om de details draait - moet hij elke keer weer gefocust zijn."