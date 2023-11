Jos Verstappen heeft een verklaring voor spektakel F1 Las Vegas

De langverwachte Grand Prix van Las Vegas is uitgelopen in een waar racespektakel. Ook Jos Verstappen moet dat erkennen. De Nederlandse ex Formule 1-coureur heeft vanuit de pitbox zijn zoon Max Verstappen de achttiende zege van 2023 zien pakken en de race zo zien ontvouwen dat het eigenlijk van start tot finish puntje-op-je-stoelwerk werd. Verstappen senior heeft bij Viaplay wel een verklaring waarom de race zo spectaculair was: "Ik vond de race op zich natuurlijk heel spannend, dat krijg je met deze lange rechte stukken."

Uiteindelijk won Max Verstappen dus de race, maar zijn vader was lange tijd niet er echt van overtuigd dat de race zomaar zijn kant op zou vallen. "Het was niet zeker hoe hij er voor stond", aldus de 51-jarige Montforter. "Er werd veel ingehaald en er gebeurde veel. Het was een leuke race om te zien." Voor Verstappen junior begon de race niet geheel naar wens. Bij het startincident tussen hem en Charles Leclerc oordeelden de stewards dat de Red Bull-coureur de schuldige was, maar volgens Verstappen senior was dat juist het moment waarop de agressie in de ondertussen drievoudig wereldkampioen aangewakkerd werd. "Na die penalty, je merkt wel dat hij daar niet zo heel blij mee was", glimlacht Jos. "Ik zag wel een beetje aan zijn rijden dat hij boos was."

Die agressie was goed zichtbaar in het gevecht met Mercedes-coureur George Russell, waarbij heel wat carbononderdelen over de straten van de gokstad vlogen en de raceleiding de safety car de baan op stuurde om de rommel op te ruimen. Toch kon Verstappen enigszins zonder problemen zijn weg vervolgen, want de schade bleef beperkt. "De flap aan de voorvleugel, de zijkant, die was afgebroken", onthult Jos Verstappen na afloop van de race. "De rest was hij goed. Daarom hoefde we hem niet te vervangen. Het viel mij op dat de auto bleef gaan, ook zonder dat ding."

In de laatste stint op de harde band kon Verstappen ook grote stappen zetten en enigszins zonder problemen langs teamgenoot Sergio Perez en Ferrari-coureur Charles Leclerc snellen. "Die harde band die werkte gewoon goed", vertelt Jos Verstappen daarover, die ook uitlegt hoe het komt dat in de eerste stint Max Verstappen niet los kon komen van Leclerc. "Je zag aan de banden, daar zat graining op. Dan stuurt hij niet meer in en moet je langer wachten voordat je op het gas gaat. Dat scheelt vier, vijftienden per ronde. Toen hebben ze hem naar binnen gehaald."

Video: Verstappen pakt achttiende F1-seizoenszege