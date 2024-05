"Het team dreigt uiteen te vallen", zegt Jos Verstappen tegen De Telegraaf. "Daar was ik eerder dit jaar al bang voor." Met het vertrek van Adrian Newey verliest Red Bull Racing een hoofdrolspeler in het succes van de afgelopen jaren. Van zijn hand kwamen immers de kampioensauto's van viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel en drievoudig F1-kampioen Max Verstappen - die hard op weg is naar zijn vierde titel op rij. Aan dat succes kan echter eerder dan verwacht een einde komen, nu bekend is gemaakt dat Newey zich nog enkel zal richten op de RB17-hypercar en begin 2025 het team officieel verlaat. "Voor de interne rust is het belangrijk dat de sleutelfiguren aan boord blijven", voegt de bezorgde Jos Verstappen toe. "Dat is nu niet het geval. Newey vertrekt en eerder dit jaar leek het er ook op dat Helmut [Marko] weggestuurd zou worden. Dat is niet goed voor de toekomst."

In zijn eerste reactie gaf Newey aan dat hij dit een 'goed moment' vond om het stokje over te dragen aan de jongere garde van de technische afdeling en dat hij op zoek wil naar een nieuwe uitdaging. Op de achtergrond leek echter meer te spelen door de onrust binnen Red Bull door de beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag aan het adres van teambaas Christian Horner. Eerder dit jaar, vlak nadat het nieuws over de beschuldigingen naar buiten kwam en Red Bull een onderzoek liet instellen, gaf Jos Verstappen al aan dat er 'spanning zal zijn zolang hij op zijn positie blijft'. "Het team loopt het risico uit elkaar te vallen", zei de voormalig F1-coureur. "Zo kan het niet doorgaan. Het zal ontploffen. Hij speelt het slachtoffer, terwijl hij degene is die de problemen veroorzaakt."

Horner, die in 2006 juist verantwoordelijk was voor het binnen halen van Newey bij Red Bull, vindt het jammer om te zien dat zijn 'vriend en iemand die ik eeuwig dankbaar zal zijn voor alles wat hij in onze samenwerking heeft gebracht' het team verlaat. "Adrian was toen hij bij Red Bull kwam voor mij al een superster. Twee decennia en dertien kampioenschappen later vertrek hij als een echte legende", prijst Horner het werk van Newey. "Zijn visie en genialiteit hebben ons aan dertien titels in twintig seizoenen geholpen."