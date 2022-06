Jos Verstappen zag Max Verstappen op het Baku City Circuit zijn 25e zege pakken en daarmee Jim Clark en Niki Lauda evenaren. De voormalig Formule 1-coureur is trots op zijn zoon en vond het optreden van de Red Bull-coureur uiterst sterk. Toch zat er volgens Verstappen senior wel een beetje geluk bij: "Laten we eerlijk zijn: alles kwam ook heel goed uit", laat Jos Verstappen weten op diens officiële website. De oud-coureur van onder meer Arrows prijst de strategie van Ferrari door Charles Leclerc al tijdens de virtual safety car naar binnen te halen. "Toen Max later binnenkwam was zijn achterstand toch dertien seconden. Later kwam er nog een VSC en ook daar had Leclerc weer van kunnen profiteren." Maar die kans kwam niet. De Ferrari-coureur viel na twintig rondjes uit vanaf leidende positie en dus werd Red Bull P1 in de schoot geworpen. "Dat viel voor ons logischerwijs de goede kant uit. Max was er anders misschien wel bijgekomen, maar dan moet je weer risico's nemen en inhalen. Zover kwam het niet."

Gianpiero Lambiase en Max kennen elkaar door en door Jos Verstappen

Verstappen senior was na de Grand Prix op Monaco kritisch op de strategie van Red Bull Racing. Het betekende een zege voor Sergio Perez en een derde plek voor zijn zoon. Achteraf liet Verstappen daar weten dat zijn race op zaterdag al voorbij was door de rode vlag in Q3. Hij had geen moeite met de gang van zaken in de race. Het betekende voor Max Verstappen wel één ding: nog harder racen. "Je zag dat Max gebrand was", gaat Jos Verstappen verder. "Dat had zeker met de race in Monaco te maken, maar hij trekt zich daar helemaal niets van aan. Dat vind ik hartstikke mooi. Hij wordt er alleen maar beter van. Een gebrande Max is een nog beter Max."

Hoewel Verstappen met een mooi puntenaantal aan de leiding gaat in het wereldkampioenschap - ondanks twee uitvalbeurten eerder dit seizoen - is er nog wel genoeg ruimte voor verbetering. Vader Verstappen denkt dan met name aan de kwalificaties. "Zaterdag zag je na de kwalificatie toch wat frustratie bij hem, omdat het nog niet gaat zoals hij wil", vervolgt Jos, die weet dat Max het met een betere startpositie ook makkelijker voor zichzelf maakt in de race. "Dat komt op stratencircuit wel wat meer tot uiting. Daar ligt minder rubber en heeft hij problemen op de auto te roteren." Hoewel Red Bull het in de kwalificatie vaak moet afleggen tegen Ferrari, is de snelheid in de race een stuk beter. "In een lange run gedragen de banden zich anders en wordt de auto sneller met insturen. Daar kan Max goed mee uit de voeten."

Goede klik tussen Lambiase en Verstappen

Tijdens de race had Verstappen een comfortabele voorsprong op zijn Mexicaanse ploegmaat. Zijn engineer Gianpiero Lambiase vroeg de Nederlander bepaalde rondetijden te rijden, wat Verstappen ook lukte. "Hij is erg goed in het rijden van constante rondetijden. Hij kan elke ronde op 100 procent rijden: boem, boem, boem, dezelfde tijd." Lambiase vroeg de Red Bull-coureur uiteindelijk om het tempo wat te laten zakken, maar de regerend wereldkampioen gaf aan dat niet te willen doen in verband met de temperatuur van het rubber. De Britse Italiaan stemde daarmee in. "Die vibe tussen GP en Max is heel goed. Ze kennen elkaar door en door."

Zelf nam Jos Verstappen ook weer deel aan een rally dit weekend. Het eindigde uiteindelijk niet zoals gehoopt. De Nederlander belandde in de vijfde proef in een steeds dieper wordende gleuf net naast het parcours. Vervolgens botste hij met een snelheid van 130 kilometer per uur tegen een afgezaagde boomstronk. De Citroën was er niet best aan toe en Verstappen senior baalde, maar er zat wel een positieve kant aan: "Ik had daardoor zaterdagmiddag wel tijd om Formule 1 te kijken."

