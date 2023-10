“Beter kan denk ik niet”, kijkt een glunderende Jos Verstappen tegenover Motorsport.com terug op het seizoen dat zoon Max zijn derde titel op rij opleverde. “Dit jaar is gewoon ongelofelijk. Er was één misser en die was in Singapore, maar voor de rest was het allemaal top. Het was gewoon ontzettend sterk wat hij en het team dit jaar hebben laten zien.”

Of op een moment als dit de gedachten nog even teruggaan naar de dagen van de karting? Verstappen met een lach: “Dat doen we wel eens en daar hebben we het wel eens met elkaar over, maar niet iedere keer hoor. Je leeft in het moment en bent bezig met het hier en nu. Ik zag pasgeleden nog wel op Instagram een filmpje van iemand die een montage had gemaakt van al die jaren. Dat stuur ik dan naar hem dan door en dan zegt hij dat het toch allemaal wel leuk was. Daar hebben we natuurlijk de basis gelegd. Dat is gewoon zo. Maar wat er nu gebeurt, is te danken aan hoe hij zichzelf heeft ontwikkeld.”

Als het gaat om de ontwikkeling die Max heeft doorgemaakt, zegt Jos: “Vroeger had hij maar een paar kansen in een jaar, waardoor hij gekke dingen moest doen om die kansen te pakken. Maar die manier van rijden is nu niet meer nodig. Want hij weet gewoon dat de race wel naar hem toe komt.“

“Ervaring en een goede auto”, wijst de oud-coureur van onder andere Benetton, Arrows en Tyrrell de voornaamste ingrediënten aan voor het huidige succes. “Dat zijn de belangrijksten.” Ook Red Bull verdient uiteraard een grote pluim. “Max is Max, maar hij heeft ook de juiste mensen om zich heen”, looft Verstappen het team. “Maar dat creëer je ergens ook zelf hè. Je kies zelf met wie je wil samenwerken en met wie niet.” Topontwerper Adrian Newey heeft eerder dit jaar zijn contract bij Red Bull verlengd. Of dat gunstig is met het oog op de toekomst en dan met name de iets langere termijn, als de technische reglementen weer veranderen? “Ik denk dat het niet alleen aan Newey ligt. Natuurlijk is hij belangrijk. Maar er zijn heel veel mensen in het team belangrijk.”

