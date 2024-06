Jos Verstappen zou dit weekeinde tijdens de Legends Parade, een demonstratieshow met oude Formule 1-wagens rond de Grand Prix van Oostenrijk, in actie komen met een Red Bull RB8. Maar: “Het gaat helaas niet door. Ik vind het ook jammer, want ik had het heel graag gedaan. Ik had me er ook op ingesteld en had alle spullen bij me”, aldus Verstappen bij Viaplay.

Volgens Verstappen is het plan tegengewerkt door Red Bull-teambaas Christian Horner, met wie hij al maanden in de clinch ligt. “Toen ik hoorde hoe het allemaal is gegaan, hoe het werd tegengewerkt, had ik zoiets van: als er zoveel tegenwerking van iemand binnen ons team is, dan hoeft het voor mij niet hoor”, doelt Verstappen op Horner. “Ik heb gehoord dat hij alles heeft gedaan om het tegen te houden en dat ik maar moest uitkijken of dat ding ook nog zou remmen. Dat vind ik wel heel ernstig om zo te stellen.”

Bekijk hierboven het hele interview met Jos Verstappen over de nieuwe rel met Christian Horner. De Limburger gaat ook in op de toekomst van zijn zoon Max Verstappen bij Red Bull.