Max Verstappen heeft de aansluiting in het wereldkampioenschap weer gevonden. De Nederlander incasseerde in Bahrein en Australië uitvalbeurten en verloor daarmee kostbare punten. Op het circuit van Imola sloeg de regerend wereldkampioen echter keihard terug. Met de pole-position, twee zeges en de snelste raceronde scoorde de Red Bull-coureur maximaal. Verstappen halveerde daarmee zijn achterstand op WK-leider Charles Leclerc. Vader Jos Verstappen was niet aanwezig in Imola, maar kreeg uiteraard alles mee.

"Max heeft een heel goed weekend achter de rug. Ik vond hem enorm sterk. Hij heeft geen foutje gemaakt, was heel solide en volledig in control", laat Verstappen senior weten via hun website. De voormalig Formule 1-coureur zag dat het meegenomen upgradepakket zijn werk deed. "Red Bull heeft duidelijk een stap in de goede richting gezet. Het was door de weersomstandigheden lastig om alles met elkaar te vergelijken. Maar we kunnen wel de conclusie trekken dat we sterker zijn geworden. Zaterdag tijdens de sprintrace waren de eerste contouren daarvan al zichtbaar."

Zoon Verstappen kwam in de eerste sprintrace van het seizoen slecht van zijn plek en moest Leclerc lange tijd voor zich dulden. In de slotfase begon Verstappen naar de Monegask toe te rijden, die op zijn beurt het Pirelli-rubber over de klif joeg. "In Italië hebben Max en Red Bull Ferrari onder druk gezet. En onder druk is het makkelijker om een fout te maken. Als je met twee vingers in je neus voorop rijdt, is die kans een stuk kleiner."

Mercedes op een ronde gezet

Uiteindelijk won de F1-kampioen de eerste race van het weekend en mocht zodoende ook vanaf pole starten in de Grand Prix van Emilia-Romagna. Daar kwam de Nederlander perfect weg en maakte er een grand slam van. Hij leidde de race van start tot finish, won de race en klokte ook nog eens de snelste rondetijd. Halverwege de wedstrijd kwam de 24-jarige coureur een oude bekende tegen. De auto van Mercedes-coureur Lewis Hamilton komt voor geen meter vooruit. De Brit was lange tijd aan het strijden met Pierre Gasly, maar kreeg uiteindelijk raceleider Verstappen in zijn spiegels en vervolgens blauwe vlaggen. "Ik vond het eerlijk gezegd ook mooi om te zien dat hij Hamilton op een ronde kon zetten, na wat er vorig jaar allemaal is gebeurd", gaat Jos verder. "Het gebeurt niet snel dat je de kans krijgt om een Mercedes op een ronde achterstand te rijden."

Zelf gaat Jos Verstappen binnenkort verder met zijn avonturen in de rallysport. De Nederlander neemt half mei deel aan zijn derde wedstrijd. Eind februari maakte hij met groot succes zijn debuut.

