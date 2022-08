Jos Verstappen en Max Verstappen hebben samen jaren tijd op het circuit gespendeerd, maar sinds de regerend wereldkampioen in 2015 de Formule 1 betrad, is vader Jos niet meer bij elke Grand Prix aanwezig. De voormalig Formule 1-coureur heeft in de rallysport een nieuwe hobby gevonden en rijdt half augustus de Ypres Rally, dat onderdeel is van het wereldkampioenschap rally (WRC). De Nederlander bracht afgelopen weekend wel een bezoek aan de Hungaroring, om de laatste Formule 1-race voor de zomerstop mee te pakken. Verstappen senior zag zoon Max het weekend keurig opbouwen, met wel een tegenslag in de kwalificatie. Door motorproblemen ving de Red Bull-coureur de GP als tiende aan.

En in de Hongaarse Grand Prix veroverde Verstappen na de start meteen twee posities. Niet veel later werden ook de heren van Alpine verschalkt en was ook McLaren-coureur Lando Norris uiteindelijk aan de beurt. Mercedes-coureur Lewis Hamilton werd middels de undercut ingehaald en op baan schoof de huidige F1-kampioen door een inhaalactie op Charles Leclerc naar de leiding. Deze werd niet meer uit handen gegeven en dus stond Verstappen na een inhaalrace op de hoogste trede van het podium. Red Bull-teambaas Christian Horner sprak over een van Verstappens beste F1-Grands Prix.

Vader Jos zag het allemaal voor zijn neus gebeuren en is apetrots. "Hij heeft het fantastisch gedaan", zegt de oud-F1-coureur van onder meer Benetton, Arrows en Minardi op Verstappen.com. Met name de strategie van Red Bull prijst de rallyrijder. "Die was goed. Hij begon op goede banden en stopte op de juiste momenten. Hij ging eenvoudig aan anderen voorbij, zoals hij altijd doet. Ik denk dat we een goede raceauto hadden, dat zagen we ook al tijdens de kwalificatie. Ik ben een trotse vader, maar dat ben ik altijd."

Video: Verstappen rijdt knappe inhaalrace op Hungaroring