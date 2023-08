Er staat voorlopig geen maat op Red Bull Racing en Max Verstappen. De Oostenrijkse renstal won tot nu toe alle dertien wedstrijden van het Formule 1-seizoen 2023, waarin de Nederlander elf keer als eerste over de streep kwam. In Zandvoort evenaarde de regerend wereldkampioen het F1-record van Sebastian Vettel uit 2013 door negen races op rij te winnen. Het werd Verstappen niet makkelijk gemaakt. De 25-jarige coureur had, net als zijn negentien collega's, te maken met listige omstandigheden. Verstappen bleek echter ook in Nederland de beste en ging voor duizenden fans naar de zege.

Jos Verstappen zag alles vanuit de Red Bull-garage en genoot met volle teugen. "Dit was gewoon een spannende race, want met deze weersomstandigheden kan er van alles gebeuren. Max heeft echt geweldig gereden. Op alle momenten dat het moest, stond hij er", zegt de voormalig F1-coureur van onder meer Arrows en Minardi tegen De Telegraaf. Door de dominantie van Verstappen lijkt F1 te voorspelbaar te worden en sommige kijkers bestempelen het dan ook als saai, maar daar is Verstappen senior het absoluut niet mee eens. "Saai? Dan heb je er geen verstand van. Elke race moet Max op de toppen van z’n kunnen presteren en moeten alle details kloppen. Anders zet je niet zo’n zegereeks neer."

Als topfavoriet staat Verstappen junior elk raceweekend onder druk, maar op het circuit in de duinen ligt die druk net even wat hoger. Het Oranje-leger vond ook dit weekend massaal de weg naar Zandvoort, wat resulteerde in een totaal van 305.000 toeschouwers. Vader Jos weet echter dat zoon Max nooit aan concentratie inboet. "Zodra Max zijn helm opzet, weet ik dat hij erbovenop zit. Ik maak me er geen zorgen om dat hij concentratie verliest. Ik vond het in Zandvoort weer een waanzinnig evenement. Het volkslied met André Rieu was ook geweldig. Het is super allemaal, maar aan de andere kant is het voor Max zeker niet het makkelijkste weekeinde. Overal waar hij komt is het ’Max, Max, Max’ en wil iedereen wat van hem. Daar moet je wel mee om kunnen gaan", besluit Jos.

Video: Samenvatting van de Grand Prix van Nederland