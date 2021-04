Verstappen positief: “Doen volgende race weer mee om overwinning”

In alle vrije trainingen en de kwalificatie was Verstappen vorige week de snelste in Bahrein, maar op het belangrijkste moment was daar toch Lewis Hamilton die er met de zege vandoor ging. De regerend wereldkampioen kwam via een uitgekookte strategie van Mercedes aan kop te liggen, waarna hij in de slotfase een bloedstollend duel om de zege in zijn voordeel besliste. Met twee relatief vroege pitstops leek Mercedes in ieder geval bij Verstappen senior enigszins zand in de ogen te strooien, zo gaf hij toe in het Formule 1 Café van Ziggo Sport.

“Het is toch balen. We hadden de auto om te winnen, dat heeft iedereen gezien. Alleen heeft Mercedes het in Bahrein strategisch heel goed aangepakt. Iedereen dacht dat Hamilton voor een driestopsstrategie zou gaan, wij ook”, analyseerde Verstappen de strijd om de zege in Bahrein. Hamilton had daarbij het voordeel dat hij de race op de tweede plek aanving. “Als je op de tweede positie ligt, kun je het risico nemen om alsnog voor een lange derde stint te gaan. Want als je het niet doet, weet je zeker dat je tweede gaat worden. En mocht het toch niet lukken, dan wordt je alsnog tweede omdat Bottas niet mee kan en Perez er niet ter verdediging achter zat.”

De eerste slag in 2021 is dus gewonnen door Hamilton en Mercedes. Vanzelfsprekend is daar enige teleurstelling over in het kamp Verstappen, maar de voormalig coureur van onder andere Benetton, Arrows en Minardi is positief gestemd over de situatie van zijn zoon bij Red Bull Racing. “Het goede van dit jaar is dat we de volgende race weer mee kunnen doen voor de overwinning. In die positie hebben we de afgelopen jaren eigenlijk nog niet gezeten”, zei hij. Ook is er geen angst dat Mercedes in de aanloop naar de eerstvolgende race op Imola een grote inhaalslag maakt ten opzichte van Red Bull. “Wij slapen ook niet. We zijn ook wakker en ik weet wat er nog allemaal qua ontwikkeling aankomt. Wij zijn er klaar voor. Het wordt een gigantisch spannend jaar, dat weet ik zeker.”

