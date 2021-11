De samenwerking tussen Max Verstappen en Red Bull dateert van halverwege 2014, toen hij werd toegevoegd aan het opleidingsprogramma. Een half jaar later debuteerde hij namens Toro Rosso in de Formule 1, om na vier races in 2016 overgeheveld te worden naar Red Bull Racing. Inmiddels is Verstappen bezig met zijn zesde seizoen voor de hoofdmacht van Red Bull en hij weet dat daar in ieder geval nog twee seizoenen bij gaan komen. Het huidige contract van de Nederlander loopt namelijk eind 2023 af.

Maar wat is Verstappen daarna van plan? Gezien zijn uitstekende prestaties voor Red Bull verschijnt hij ongetwijfeld op de verlanglijstjes van andere teams, maar vader Jos Verstappen verwacht niet dat zijn huidige werkgever moet vrezen voor een vertrek. “Red Bull weet hoe goed Max is, Mercedes nog niet. En dat is voor hun misschien maar goed ook, haha”, zei Verstappen senior in gesprek met Formule 1. “Hoe mooi zou het zijn als je hier [bij Red Bull] begint, er uiteindelijk ook stopt én succesvol kunt zijn? Waarom niet? Als hij maar een winnende auto heeft. We weten wat we aan elkaar hebben. Het klikt en we hebben het leuk.”

In 2022 en 2023 gaat Verstappen in ieder geval gebruik maken van de eerste Red Bull-motoren. Nadat motorleverancier Honda aankondigde eind 2021 uit de Formule 1 te stappen, besloot de energiedrankjesgigant om het motorproject in eigen beheer te nemen. Vanaf 2022 rijdt Red Bull dus ook met Red Bull-motoren. Verstappen senior heeft er vertrouwen in en ziet het als een goede stap voor het team. “Red Bull kennende gaan ze er echt vol voor. Red Bull wil gewoon helemaal onafhankelijk zijn, dat is het mooiste dat er is.”

In de resterende vijf races van het huidige seizoen heeft Verstappen nog alle kans om zich voor het eerst tot wereldkampioen te kronen. Door zijn zege in de Verenigde Staten heeft de 24-jarige coureur een voorsprong van 12 punten opgebouwd richting naaste achtervolger Lewis Hamilton. Red Bull-adviseur Helmut Marko voorspelde al dat Verstappen in zijn ogen nog twee zeges nodig heeft om de titel veilig te kunnen stellen.