Jos Verstappen zag worstelingen Red Bull met RB20 aankomen

Red Bull Racing gaat nog altijd aan de leiding in het coureurs- en constructeurskampioenschap, maar de huidige vorm van het team leidt tot enkele zorgen bij Jos Verstappen. In de kwalificatie op het circuit van Zandvoort kwam Max Verstappen niet verder dan de tweede tijd, op 3,5 tienden van polesitter Lando Norris. "Tweede staan is positief", zegt Jos Verstappen na de kwalificatie tegen Viaplay. "Maar als je op 3,5 tienden tweede staat, dan maak ik me toch een beetje zorgen over de komende races."

De laatste vier races zijn niet gewonnen door Red Bull. McLaren won één race, Mercedes schreef de andere drie races op zijn naam. Jos Verstappen merkt op dat McLaren 'als een speer' gaat terwijl Red Bull 'aan het stoeien' is. "Ze doen er alles aan, maar het komt er niet uit om eerlijk te zijn", wijst Verstappen senior naar Red Bull. Het seizoen begon nog ijzersterk voor het Oostenrijkse team, dat net als in 2023 leek te gaan domineren. Dat is uiteindelijk niet het geval gebleken. Sinds Miami doet McLaren vooraan mee terwijl Mercedes sinds Canada steeds meer van zich heeft laten zien. Of de vader van drievoudig F1-kampioen Max Verstappen de worstelingen bij Red Bull zag aankomen? "Ik heb dit wel zien aankomen, ja."

Gevraagd naar de voortekenen van die problemen, antwoordt Jos Verstappen: "Aan het begin van het seizoen zag het er gewoon sterk uit en in één keer waren we alles kwijt. De updates waren er in mijn ogen wel, maar ze deden niet veel. En dat is ook wel gebleken. Het is vervelend en ik moet zeggen dat ik denk dat ze alle zeilen moeten bijzetten om het beter te maken." Jos Verstappen, die zelf aan de start van 107 Grands Prix verscheen, merkt ook aan zoon Max dat de RB20 niet meer presteert zoals gewenst. "Max klaagt over de balans", legt hij uit. "Net [na de kwalificatie] ook niet. Hij zei: 'De balans is er gewoon niet, over- en onderstuur.' Dan is het ook moeilijk om te pushen, want je weet gewoon niet wat er allemaal gaat gebeuren. Dat blijkt ook wel. Ik sprak Max net even en hij is niet tevreden, dat merk je wel."

