Jos Verstappen looft Red Bull: Waanzinnig goed opgelost

Max Verstappen kampte zowel tijdens de kwalificatie als de race in Barcelona met een DRS dat niet goed werkte. Het betekende in de race concreet dat hij grote moeite had om George Russell in de Mercedes voorbij te komen, nadat hij bij de vierde bocht van de baan was gegaan en daarbij posities had verloren aan de Brit en teamgenoot Sergio Perez. Red Bull zette de Nederlander vervolgens op een andere strategie, waarna er een sterke derde stint op de soft volgde.

“Je hoorde duidelijk de frustratie in zijn stem”, blikt Verstappen senior in zijn column op Verstappen.com terug op het DRS-probleem bij zijn zoon. “En ik zag het ook in de manier waarop hij reed. Dan rijdt hij net wat agressiever, dan wil hij meer. Die stijl heeft hem in het verleden ook al veel gebracht. Max maakte ook een foutje, waardoor hij in het gravel belandde en uiteindelijk achter George Russell kwam vast te zitten. Dan wil hij er zo snel mogelijk voorbij, maar eens te meer bleek dat het bijna niet te doen is in de Formule 1 om in te halen zonder DRS.”

“Ik moet wel zeggen dat ik vind dat Red Bull het waanzinnig goed heeft opgelost”, vervolgt de oud-Formule 1-rijder, die zelf sinds dit jaar actief in de rally is. “De strategie werd omgegooid. De keuze om Max voor de tweede keer op de zachtste band te laten rijden – in de derde stint – gaf hem de kans om te pushen. Op die manier heeft hij zijn voorsprong gepakt.” Jos Verstappen gaat er vanuit dat Red Bull het DRS-euvel voor de volgende race in Monaco verholpen heeft. “Ik denk wel dat Red Bull een idee heeft waar het probleem met het DRS-systeem vandaan komt. Het is ook niet de eerste keer. Ik vertrouw erop dat ze er een oplossing voor vinden.”

Aanvankelijk leek Charles Leclerc er in Barcelona met de overwinning vandoor te gaan. De oud-coureur van onder andere Benetton, Arrows en Minardi verwacht ook in Monaco een sterk Ferrari aan te treffen. “Ik ben blij dat Max nu aan de leiding van het kampioenschap gaat, maar dat kan volgende week weer anders zijn”, weet Jos. “Ferrari gaat erg hard, zeker in de kwalificatie. Over één rondje hebben zij een betere auto. Max is heel sterk in de race en af en toe moet het ook een beetje meezitten. Ferrari heeft eerder ook geprofiteerd van Max zijn uitvalbeurten. Ook in Monaco verwacht ik dat Ferrari sterk zal zijn. Het wordt weer een heel interessant weekeinde.”

