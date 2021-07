Jos Verstappen klaar met Toto Wolff: “Hoeft niet meer te bellen”

Het leek onvermijdelijk dat de strijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton een keer in tranen zou eindigen. Afgelopen weekend gebeurde dat voor het eerst. De twee rivalen in de F1-titelstrijd streden in de openingsronde van de Britse Grand Prix om iedere centimeter en in Copse Corner ging dat fout. Hamilton koos de binnenkant en schoof tegen de linker achterband van Verstappen aan. De Red Bull Racing-coureur kwam daardoor hard in aanraking met de bandenstapels en hield na een ziekenhuisbezoek een pijnlijke nek over aan de crash.

Hamilton werd voor het incident bestraft met een tijdstraf van tien seconden, maar wist desondanks zijn thuisrace voor de achtste keer te winnen. Nog tijdens de race was er irritatie bij Jos Verstappen over de straf die Hamilton kreeg. Na afloop van de race was de voormalig Formule 1-coureur vooral niet te spreken over de manier waarop de zevenvoudig wereldkampioen zijn zege vierde. “Je viert een overwinning niet zo uitbundig als je collega nog in het ziekenhuis ligt”, is zijn duidelijke standpunt in gesprek met F1-Insider.

De boosheid van Verstappen senior richt zich niet alleen op het gedrag van Hamilton, maar ook op de houding van Mercedes-teambaas Toto Wolff. De 107-voudig GP-deelnemer is klaar met de Oostenrijker. “We hebben al jaren goed contact. Hij belt steeds weer en is dan bij ons aan het slijmen. Ik denk dat iedereen weet waarom. Maar zondag heeft hij zich niet gemeld.” Mocht Wolff zich bedenken en alsnog de telefoon pakken om de Verstappens te bellen, dan is hij te laat: “Nu hoeft hij niet meer te bellen.”

Video: Tom Coronel blikt terug op de veelbesproken crash op Silverstone