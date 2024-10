Oude Herinneringen: De laatste Grand Prix Formule 1 van Jos Verstappen

Zijn zoon Max is hem met 203 Grand Prix-starts inmiddels ruimschoots gepasseerd, maar Jos Verstappen is met 106 deelnames nog altijd de nummer twee op de eeuwige ranglijst van meest ervaren Nederlandse Formule 1-coureurs. Zijn laatste race reed hij in 2003 voor Minardi, het team dat later Toro Rosso, AlphaTauri en RB F1 werd.

Terug naar Suzuka 2003

Een Japanse studente toont haar creativiteit. Bij de Minardi-pitbox hangt een aantal spandoeken van haar met boodschappen in het Nederlands aan Jos Verstappen. Op het linnen bedankt ze haar Nederlandse held voor een petje dat ze eerder dat jaar van hem had gekregen. Ook vraagt ze alvast om een cap van volgend seizoen, aangezien deze volgens haar een andere kleur zal hebben. Het is namelijk helemaal niet de bedoeling dat de race op Suzuka de laatste Grand Prix van Verstappen wordt.

“We zijn in gesprek met die groene en met die gele. Ik hoop dat het één van die twee wordt”, zegt Verstappen op de startgrid tegen RTL5-verslaggever Jack Plooij over zijn jacht op een zitje voor 2004. Hij doelt op de groene auto's van Jaguar en de gele exemplaren van Jordan. “Of het morgen of over drie maanden gebeurt, maakt niet uit. Ik zorg wel dat ik er klaar voor ben. Als het maar gebeurt.”

Jos Verstappen in actie op Suzuka Foto: Minardi Formula 1

Het gebeurt echter niet. Jaguar kiest uiteindelijk voor Christian Klien als teamgenoot van Mark Webber in 2004. Jordan gaat het dat jaar met Nick Heidfeld en Giorgio Pantano proberen. Verstappen wordt in de jaren daarna nog verschillende keren aan een Formule 1-team gelinkt, maar een rentree blijft uit.

Beetje plagen met Ferrari

Uit de woorden van Verstappen tegen Plooij op de startgrid, blijkt al dat hij een ontspannen indruk maakt. "De teammanager van Ferrari liep net voorbij en ik zei tegen hem: ‘Als je me nodig hebt, dan bel je me maar en rekenen we na de race wel af", lacht de Nederlander. "Dat is gewoon een beetje plagen onder elkaar. Hij moest er ook om lachen." Verstappen refereert met zijn woorden aan de ontknoping van de titelstrijd.

Die gaat tussen Michael Schumacher namens Ferrari en Kimi Raikkonen die bij McLaren rijdt. De Duitser is als leider in het klassement naar Japan gekomen. Hij heeft op dat moment 92 punten, negen meer dan Raikkonen en dus volstaat het ene punt dat de achtste plaats (alleen de top-acht krijgt punten) oplevert, voor de Duitser. Mocht Schumacher inderdaad slechts één punt pakken en Raikkonen winnen (dat levert tien punten op) dan is de stand gelijk en zou Schumacher wereldkampioen worden, omdat hij meer zeges heeft dan Raikkonen.

Zelf blijft Verstappen in 2003 zonder punten, aangezien hij het moest stellen met een stoeltje bij achterhoedeteam Minardi. Toch kent Jos The Boss ook dat jaar mooie momenten, met als hoogtepunt de snelste tijd in de onder veranderlijke weersomstandigheden verreden eerste kwalificatie voor de Grand Prix van Frankrijk. Eerder in het seizoen zit er voor Verstappen wellicht zelfs een zege in: op het verregende circuit van Interlagos rijdt hij voor de uiteindelijke winnaar Giancarlo Fisichella. Hij hoeft geen pitstop meer te maken, maar wordt één van de vele coureurs die zijn waterloo vindt in bocht 3.

Minardi-teamleden vieren de snelste tijd van Jos Verstappen in Frankrijk Foto: Bridgestone Corporation

Aanvallende tactiek in kwalificatie

Terug naar Japan. Verstappen kwalificeert zich als zeventiende voor de race op Suzuka. Destijds rijden de coureurs in de kwalificatie op vrijdag- en zaterdagmiddag ieder slechts één ronde. De uitslag van de vrijdag (waarop Verstappen in Frankrijk dus de snelste was) bepaalt de volgorde waarin de rijders zaterdag hun poging mogen wagen om een zo goed mogelijke startpositie af te dwingen. Voor meer onvoorspelbaarheid moeten de coureurs zaterdag rijden met de hoeveelheid brandstof waarmee ze in de race hun eerste stint zullen rijden.

In de zaterdagkwalificatie op Suzuka neemt Verstappen weinig brandstof mee. "We dachten dat we zo misschien voor de Jordans konden komen, maar dat is zelfs met weinig benzine niet gelukt. Dus we zullen heel vroeg naar binnen moeten om te tanken", vertelt hij op de grid. Verstappen, die in de kwalificatie ruim twee seconden sneller is dan zijn teamgenoot Nicolas Kiesa (de Deen had meer brandstof aan boord) en ook voor Jarno Trulli en Ralf Schumacher mag starten, komt zelfs al aan het einde van de formatieronde binnen.

Jos Verstappen op weg naar de grid van Suzuka Foto: Minardi Formula 1

Stoddart: “Frustrerend seizoen”

Pas als de startlichten boven het rechte stuk doven, mag de Minardi-pitcrew de brandstofslang in de PS03-Cosworth van Verstappen steken. De Montforter valt door zijn extreem vroege pitstop terug naar de laatste positie; na één ronde heeft hij ruim zestien seconden achterstand op Kiesa. Desondanks weet hij voor zijn Deense collega de streep te bereiken, maar meer dan een vijftiende plaats op veertig seconden van nummer veertien Ralph Firman (Jordan) en op twee ronden van winnaar Rubens Barrichello in de Ferrari zit er voor hem niet in. “Ik denk dat we vandaag consistent waren, al hadden we tijdens de race wel weinig grip”, reageert Verstappen na de race.

Verstappen en Kiesa zijn de laatste coureurs die over de finish kwamen. De ruime achterstand die ze op de rest van de deelnemers hebben, is illustratief voor het moeilijke seizoen van Minardi, weet teambaas Paul Stoddart. “Beide wagens wisten de finish te halen, maar verder kan ik het seizoen enkel als 'frustrerend' omschrijven. Onze rijders verdienden beter dan dit, maar het gebrek aan geld zorgde ervoor dat we niet genoeg vooruitgang konden boeken”, laat de Australiër weten.

Ondanks dat Verstappen na afloop zegt ‘nog niet klaar te zijn in deze sport’, zal de Japanse Grand Prix van 2003 zijn laatste deelname in de koningsklasse blijken. Verstappen laat daarna voor Team Nederland nog mooie dingen zien in de A1GP, wint in 2008 met Peter van Merksteijn en Jeroen Bleekemolen de LMP2-klasse van de 24 uur van Le Mans en natuurlijk staat zijn leven volledig in het teken van de ontwikkeling van zijn zoon Max.

Schumacher overtreft Fangio

En de ontknoping van de titelstrijd? Ondanks een veertiende startplaats (tijdens zijn run in de zaterdagkwalificatie heeft hij pech met het weer), een kapotte voorvleugel als gevolg van een optimistische inhaalpoging op Takuma Sato en nog een incident in de laatste chicane, pakt Schumacher met een achtste plaats het benodigde punt voor zijn zesde wereldtitel. Daarmee overtreft hij dan eindelijk jaren vijftig-icoon Juan Manuel Fangio.