Jos Verstappen na Franse thriller: “Voor mij was het té spannend”

Het circuit van Paul Ricard heeft in het verleden geen al te spannende races opgeleverd, maar dat was dit jaar wel anders. In een strategisch titanenduel moest Max Verstappen na een tweede pitstop een halve race jagen op de Mercedes-bolides van Valtteri Bottas en Lewis Hamilton, maar het was uiteindelijk de Limburger die aan het langste eind wist te trekken. Nadat eerst de Mercedes van Bottas vakkundig opzij werd gezet, moest in de voorlaatste ronde ook Hamilton eraan geloven, waarmee de derde opeenvolgende Red Bull-zege een feit was.

“Voor mij was het té spannend”, gaf Jos Verstappen na afloop in gesprek met Ziggo Sport maar meteen eerlijk toe. “Maar voor de hele Formule 1, en als uiteindelijk het resultaat goed is, is het natuurlijk prima. Maar het was wel ontzettend spannend.”

“De hartslag klopt in je keel. Voor een vader zijn dit niet de fijnste wedstrijden. Het fijnste is als hij twintig seconden wegrijdt en gewoon wint. Maar als het [in dit geval] goed afloopt is de overwinning nog mooier en gelukkig is het goed afgelopen.”

"Ik had zoiets van: Het gaat niet lukken"

De 49-jarige Verstappen had de hoop op een zege voor zijn zoon eigenlijk al even opgegeven: “Op een gegeven moment had ik ook wel zoiets van: Het gaat niet lukken. Het gat bleef een beetje op die vijf seconden hangen zo’n vier ronden voor het einde. Maar op begeven moment was het klaar. Toen zag je dat Lewis geen voorbanden meer had.”

“Als je die graining hebt dan blijf je doorrijden”, legt Verstappen het slijtageproces van het Formule 1-rubber uit. “Op een gegeven moment gaat dat weg en dan wordt die band bovenop weer glad, maar dan heb je wel heel veel rubber versleten. Dan kun je nog even door, maar op begeven moment is het op en dat kwam drie tot vier rondjes voor het einde. Dat kwam goed uit voor ons.”

Fabuleuze undercut

Verstappen legde een deel van de basis voor zijn overwinning in het rondje na zijn eerste pitstop, waarin hij met een undercut van drie seconden de eerste plek van Hamilton wist af te pakken. Volgens Verstappen Senior werd het verschil vooral in de laatste sector gemaakt: “Toto [Wolff] zei net al “in die undercut verloren we drie tot vier seconden”. Ik denk dat onze stop redelijk was. Die tweede sector was al goed, maar die laatste sector was anderhalve seconde sneller dan het rondje ervoor. Toen zag Max Lewis de pits uitkomen en gebruikte hij nog even de maximale elektrische energie die hij nog had en hij kwam er net voor.”

Het tweede sleutelpunt in de race was het besluit van Red Bull om de leiding af te staan en Verstappen voor een tweede keer binnen te halen. Het team had daarmee volgens Jos Verstappen duidelijk geleerd van eerdere nederlagen dit seizoen in Bahrein en Spanje: “Die Mercedes kan redelijk makkelijk in onze slipstream blijven, maar je verliest wel downforce. De auto gaat altijd een beetje meer ondersturen en op begeven moment zag je ook dat zijn voorbanden klaar waren, toen liet hij zich terugzakken en was het gedaan. Dat is het gevaar, want dan kunnen ze een tweede stop gaan maken en dat hebben we meegemaakt in Bahrein en Barcelona, maar daar heeft het team deze race wel op ingespeeld. Vandaar dat wij die tweede stop maakten.”

"Dit moeten we koesteren"

Na afloop werd Jos verstappen onder andere gefeliciteerd door Mercedes-teambaas Toto Wolff, die zich ook een waardig verliezer toonde: “Voor hem was het een kloterace natuurlijk, maar daarna zei die dat het een mooie race was en dat het voor iedereen goed was. Dat is ook zo”, concludeerde Verstappen. “Jarenlang wist je van tevoren eigenlijk al wie er ging winnen, kijkers haken dan toch af. Als je naar dit jaar kijkt is het denk ik een van de spannendste seizoenen die we de laatste twintig jaar gehad hebben. Ik denk dat we dat moeten koesteren. De strijd tussen Max en Lewis en Red Bull en Mercedes is gewoon mooi om te zien. Het is alleen hopen dat het een beetje meer onze kant opvalt.”