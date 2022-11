Jos Verstappen geniet: “Vijftien zeges gaan we niet vaak meer meemaken”

Jos Verstappen kreeg na de finish van de race op het Yas Marina Circuit bij Viaplay de vraag of hij kippenvel had. “Natuurlijk”, antwoordde de voormalig Formule 1-coureur. “Iedereen was aan het kijken naar het gevecht om plaats twee en drie”, refereerde hij aan het spannende duel tussen Charles Leclerc en Sergio Perez om achter Max Verstappen vicewereldkampioen te worden. Uiteindelijk eindigde de Ferrari-coureur de race en daarmee ook het kampioenschap als runner-up.

“Maar voor mij was Max het belangrijkste”, vervolgde Verstappen. “Vijftien zeges is iets dat we niet meer vaak gaan meemaken, dus daarvan moeten we echt genieten. Hij heeft het gewoon fantastisch gedaan. Hij is heel sterk en weet wat ie doet met de banden. Hij controleert het gewoon en heeft op het einde nog wat over. Hij is gewoon heel sterk dit seizoen. Dat krijg je als je een goede auto hebt, dus we genieten ervan.”

Verstappen wist vooraf niet goed wat hij van het seizoen moest verwachten. “Er waren heel veel nieuwe regels. En je weet niet hoe je daaruit komt, zeker niet na een seizoen als vorig jaar. Maar eigenlijk hadden we vanaf het begin een goede auto. Ik denk dat we gedurende het jaar de wagen stilletjes verbeterd hebben. Langzamerhand kwam ie ook meer naar Max toe en dit is het resultaat”, aldus Verstappen.

Vooruitkijkend naar het seizoen 2023 zei Verstappen meer spanning te verwachten. “Om eerlijk te zijn denk ik dat het volgend jaar dichter bij elkaar zal zitten, maar dat is ook de bedoeling van deze regels. Dat vind ik niet erg, want mooie gevechten op het circuit en een mooi kampioenschap tot aan het einde zou fantastisch zijn”, reageerde de 50-jarige Limburger. Van wie de concurrentie moet komen, van Ferrari of Mercedes, weet Verstappen niet direct. “Ik had verwacht dat Mercedes hier iets sterker zou zijn. Vorige week waren zij enorm sterk en waren wij nergens, maar nu was het omgedraaid. Het is dus wisselvallig. Als je de details niet voor elkaar krijgt, dan is het moeilijk. Maar dat maakt het ook weer interessant.”

Maar eerst is het tijd voor winterstop. “Of die als geroepen komt? Natuurlijk ben ik heel erg betrokken, maar ik doe niet zoveel als Max. Voor Max komt ie wel, hij is er nu wel een beetje klaar mee. Als je het kampioenschap binnen hebt, dan is de druk er vanaf en is het minder spannend. Voor Max was het gewoon belangrijk dat hij het record qua overwinningen verbrak, dat was denk ik het belangrijkste”, besloot Verstappen.

Video: Jos Verstappen over het seizoen van Max