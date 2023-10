Jos Verstappen: F1-race Austin was spannender dan verwacht

"Het was spannender dan verwacht" vertelt Jos Verstappen bij Viaplay over de race in Austin, die zoon Max Verstappen op zijn naam heeft geschreven. "Zeker na gisteren hadden we toch wel een iets makkelijkere wedstrijd verwacht. Je hoorde het ook, hij had een beetje problemen met de remmen." Verstappen senior legt ook direct de link naar een aanpassing van de Red Bull-wagen ten opzichte van de sprintrace, wat wel eens een veroorzaker kan zijn van de problemen: "Die [de remmen] hebben ze veranderd gisteravond, maar het gevoel was er niet bij het remmen. Dus ja, dan krijg je dit soort dingen." Daarmee doelt de 51-jarige Limburger op het feit dat het in de slotfase van de race nog spannend werd, want Lewis Hamilton zat Max Verstappen op de hielen.

Interviewer Giedo van der Garde vermoedde te zien dat in de openingsfase Max Verstappen al moeite had met het sturen en dacht dat de RB19 kampte met onderstuur. Jos ontkent dat ten stelligste en ziet een andere verklaring. "Ik denk niet dat het onderstuur was, maar dat hij voorzichtig stuurde", vertelt de voormalig Formule 1-coureur, die de keuze voor de voorzichtige aanpak goed kan verklaren. "Je moet ook op de banden letten, want hoe hard kan je pushen? De witte banden [hards] voelden ook niet helemaal top aan. Het was de eerste keer dat hij daarop reed. Het was gewoon wat moeilijker [vandaag]."

Met de zege in Austin staat zijn zoon op vijftig zeges in totaal en op vijftien overwinningen dit seizoen. Het onderstreept hoe goed Max Verstappen dit jaar is. Zijn vader komt woorden tekort voor dit dominante seizoen. "Waar eindigt dit", aldus Jos Verstappen, die al wel de concurrentie ziet naderen. "Je ziet ook wel, het komt allemaal dichter bij elkaar. [We moeten] genieten van het moment denk ik."

Een leuke bijkomstigheid van de zege van Max Verstappen is dat vandaag zijn jongere zusje Victoria jarig is. Op de vraag of dat een cadeau voor haar verjaardag is, antwoordt vader Jos met een brede glimlach: "Ik vind elke overwinning mooi. Tot nu toe doet hij dat op elke verjaardag van een familielid, dus dat is top."