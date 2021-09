Jos Verstappen: Hopelijk tonen fans ook respect naar Hamilton

Een echte thuisrace rijden op Circuit Zandvoort deed Jos Verstappen niet als Formule 1-coureur. Hij racete tussen 1994 en 2003 in de koningsklasse, maar de Nederlandse Grand Prix stond destijds niet op de kalender. Zoonlief Max Verstappen mag dit weekend wel aantreden op Zandvoort voor zijn tweede thuisrace binnen een week en zijn eerste F1-optreden op Circuit Zandvoort. Verstappen senior ziet dat de Dutch GP leeft in Nederland, zo vertelde hij in de Coen en Sander Show van Radio 538. “Het is ontzettend spannend en ik heb er lang naar uitgekeken. Je ziet ook het enthousiasme van de mensen die er ook naar uitkijken. Het leeft gigantisch en we kijken ernaar uit.”

De afgelopen jaren heeft Verstappen een grote schare fans opgebouwd in Nederland, die zich met plezier op andere Europese circuits laten zien. De Red Bull Ring en Spa-Francorchamps zitten steevast vol met in het oranje gehulde Verstappen-fans en dus is de Red Bull Racing-coureur inmiddels wel gewend aan die steun. Toch gaat de race op Zandvoort voor een extra dimensie zorgen, verwacht Jos. “Het is natuurlijk altijd het mooiste om in je eigen land en voor je eigen fans te rijden.” De grote droom is natuurlijk dat Verstappen zondag als eerste onder de zwart-wit geblokte vlag doorrijdt. Mocht dat lukken, dan houdt Verstappen senior het niet droog. “Die kans is natuurlijk wel groot als dat in Nederland gebeurt met zoveel thuispubliek. Ik denk het wel, ik denk dat die emoties er zeker zijn. Maar dat geldt denk ik ook voor het publiek zelf, want mooier dan dat gaat het niet worden.”

"Niet alleen boegeroep, maar ook respect voor Hamilton"

In de aanloop naar de eerste Dutch Grand Prix sinds 1985 ging het regelmatig over de rivaliteit tussen Verstappen en Lewis Hamilton. De botsing tussen beiden op Silverstone lijkt de verhoudingen op scherp te hebben gezet, niet in de laatste plaats tussen Hamilton en de fans van de Nederlander. “Die crash was tot daar aan toe, maar zijn reactie na de race vond ik wat minder. Ik denk ook dat heel veel fans dat op die manier zien”, aldus Jos Verstappen. De fans reageerden in Hongarije en België met boegeroep aan het adres van de Mercedes-coureur, maar Verstappen hoopt dat het in Zandvoort binnen de perken blijft. “Wel hopen we dat de fans in Zandvoort er professioneel mee omgaan en dat ze niet alleen boe roepen, maar dat ze ook respect tonen naar Lewis toe. Hoe Max op het circuit met Lewis omgaat, dat regelt hij zelf wel.”

