Jos Verstappen luidt noodklok: "Benieuwd hoe ze dit oplossen"

Red Bull Racing heeft het na een sterke start van het Formule 1-seizoen zwaarder dan vorig jaar. Waar het team in 2023 slechts een race niet wist te winnen, staan dit seizoen al vier verschillende winnaars op de borden, waarvan drie coureurs die niet voor de regerend constructeurskampioen uitkomen. In Monaco werd de naam Charles Leclerc aan het lijstje toegevoegd. Red Bull had het opnieuw lastig.

Het werd al verwacht dat Red Bull het een stuk moeilijker zou krijgen dit seizoen, maar volgens Jos Verstappen is de renstal niet langer de alleenheerser in de koningsklasse van de autosport. "Er zullen races ook zeker wedstrijden zijn waar Red Bull er weer goed uit gaat zien, maar ik ben heel benieuwd hoe ze dit gaan oplossen", vertelt de vader van regerend wereldkampioen Max Verstappen in gesprek met De Telegraaf. "Het lijkt erop dat de tijd dat Red Bull dé dominante auto had voorbij is."

Daarmee doelt de voormalig F1-coureur op de problemen die Red Bull had op het stratencircuit. De Oostenrijkse renstal had het vorig jaar lastig op zulk soort parcours, met het missen van de zege in Singapore als toppunt. Het team had goede hoop dat met de RB20 de problemen met het hobbelige asfalt opgelost zouden worden, maar volgens Jos en Max Verstappen is daar geen sprake van. "Ze moeten zien uit te vinden waar de problemen vandaan komen", vervolgt Jos Verstappen zijn relaas. "Het is duidelijk dat Ferrari en McLaren dichterbij komen."

Max Verstappen kwam tot een zesde plek in de race en in de kwalificatie, terwijl Sergio Pérez in Q1 er al uit vloog en tot overmaat van ramp in de eerste ronde stevig crashte. Met alleen de acht punten van Verstappen heeft Red Bull het minste aantal punten tijdens een F1-weekend gescoord sinds Bahrein 2022 gescoord, toen beide auto's uitvielen. Als Jos Verstappen kijkt naar de problemen bij Red Bull, dan ziet hij dat die vooral zichtbaar zijn bij Pérez. "Max heeft dat [de problemen] nog enigszins kunnen maskeren, maar je ziet nu ook het grote verschil met Pérez", vertelt de Montforter.

Verstappen sr. denkt ook dat Red Bull ergens de problemen aan zichzelf te danken heeft. "Ze moeten zich weer concentreren op het racen en de onderlinge communicatie dan op andere zaken...", besluit hij.