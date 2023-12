Jos Verstappen over dominerende Max: "Hij houdt hier juist van"

Er stond het afgelopen Formule 1-seizoen geen maat op Max Verstappen. De Nederlandse coureur kon met zijn Red Bull lezen en schrijven en scoorde een duizelingwekkend aantal van negentien overwinningen. Dat leverde niet alleen een recordaantal punten en een vroege wereldtitel op, maar het waren ook de meeste zeges in een jaar ooit. In veel van die races kon geen concurrent de 26-jarige bijbenen, waardoor de strijd om de winst niet altijd even spannend was. In gesprek met PlanetF1 laat zijn vader Jos Verstappen weten dat zijn zoon het niet erg vond om zo ver voor de concurrentie te rijden. "Hij houdt hier van. Hij houdt absoluut van de dominantie", aldus de voormalig F1-coureur. "Hij is alleen maar geïnteresseerd in het winnen van races."

Verstappen senior zou het niet erg vinden als zijn zoon iets meer tegenstand kreeg, maar het resultaat mag dan hetzelfde blijven. "Natuurlijk willen we races winnen, maar ik hou er ook van om te vechten en dan met de winst ervandoor te gaan, of misschien net niet", zegt de 51-jarige Limburger. "Ik ben een fan van de sport, fan van Formule 1. Natuurlijk is het mooi om achttien of negentien races per jaar te winnen. Maar om een kampioenschap te winnen als in 2021, daar kan ik ook van genieten. Dus waarom niet?"

Het is het geen geheim dat Max Verstappen de wens koestert om zijn carrière af te sluiten bij Red Bull. De nu drievoudig wereldkampioen heeft meermaals aangegeven dat er voor hem geen reden is om de formatie uit Milton Keynes te verlaten. Verstappen senior bevestigt dat zijn zoon inderdaad dat plan heeft. "Om te beginnen bij Red Bull en te eindigen bij Red Bull, dat is waar ik van hou. Wij zijn hele loyale mensen", legt de huidige rally-coureur uit. "Ze hebben een hele goede auto." Ook de aanwezigheid van Red Bull-adviseur Helmut Marko speelt een grote rol in het loyaal blijven aan de huidige werkgever van Max. "Hij is altijd een supporter van ons geweest. Max heeft ook laten zien dat hij een supporter van Helmut, Red Bull en de mensen is. Dus het zou mooi zijn [als hij zijn carrière hier afsluit], laat ik het zo zeggen."