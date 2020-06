Jos Verstappen: Denk dat Max mee kan doen om zege in Oostenrijk

Op papier lijkt de Red Bull Ring niet het optimale circuit voor Red Bull Racing, dat de afgelopen jaren op lange rechte stukken tekortkwam ten opzichte van Mercedes en Ferrari. Desondanks wist Verstappen de Oostenrijkse GP’s van 2018 en 2019 op zijn naam te schrijven, waarvan de laatste kwam na een knappe inhaalrace vanaf de achtste positie. Of succes ook in 2020 mogelijk is, blijft voorlopig nog even afwachten. In het Formule 1 Café liet Jos Verstappen echter doorschemeren dat het gevoel goed is omtrent de dubbele ontmoeting in Spielberg.

“De auto voelde goed aan in Barcelona, zei Max. We denken dat we er goed bijzitten, maar waar we precies staan, weten we niet”, vertelde Verstappen, die hoop heeft op een derde opeenvolgende zege van zoonlief op de Red Bull Ring. “We denken wel dat we in Oostenrijk mee kunnen doen voor de zege. Dat circuit ligt Max wel, hoewel Mercedes daar ook snel zal zijn. Niemand weet hoe de verhoudingen precies liggen. Het zal spannend worden.”

Max Verstappen lijkt echter niets te zien in een favorietenrol, zo liet hij in gesprek met Speedweek doorschemeren. “Ik heb mezelf nooit als favoriet gezien, in het bijzonder op de Red Bull Ring. Dat circuit pas niet zo goed bij ons als andere circuit. Voor de overwinning vorig jaar moest ik hard strijden. Deze keer zal het absoluut niet makkelijker zijn, ik verwacht dat Mercedes sterk is en niemand kan precies zeggen hoe goed Ferrari zal zijn. Het wordt een zwaar gevecht, maar we zullen er alles aan doen om te proberen voor de derde keer op rij te winnen in Oostenrijk.”

'Beste voorbereiding sinds 2013'

Desondanks heerst er een goed gevoel bij de Verstappens en Red Bull Racing. Het team begint aan het tweede seizoen met motorleverancier Honda en de voorbereidingen verliepen zo goed, dat teambaas Christian Horner zelfs spreekt van de beste aanloop naar het seizoen sinds 2013, het laatste jaar dat Sebastian Vettel wereldkampioen werd met Red Bull. “Mercedes is nog steeds duidelijk de favoriet. Lewis Hamilton had een sterke winter en is de regerend wereldkampioen, dus hij moet de favoriet zijn”, vertelde Horner in het Formule 1 Café. “Maar wij hebben een goede auto, continuïteit, en Max rijdt beter dan ik hem ooit heb zien doen. Ik heb echt het gevoel dat dit onze beste voorbereiding is geweest in het V6-tijdperk en sinds 2013. Hopelijk kunnen we dit jaar echt het gevecht aan gaan met Mercedes.”

Ook Verstappen senior verschuift de rol van favoriet lichtjes naar Mercedes, hoewel hij vermoedt dat het verschil niet groot is. “Dat vind ik heel moeilijk [om te voorspellen]. Persoonlijk denk ik dat we nét achter Mercedes zitten. Als dat binnen twee tienden is, wordt het een heel spannend kampioenschap. Als we er een halve seconde achter zitten dan kunnen we het vergeten. Als het zo dicht bij elkaar zit als dat wij verwachten, dan zou het tussen Lewis Hamilton en Max gaan.”