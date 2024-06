Het Grand Prix-weekend in Oostenrijk staat bekend om het spektakel op en naast de baan. Naast het Formule 1-sprintweekend hoeven de fans op de tribune zich niet te vervelen. Het bijprogramma staat bol van mooie raceklassen en bijzondere momenten. Een van de jaarlijkse hoogtepunten is de Legends Parade. Dit jaar staat dit in het teken van legendarische F1-coureurs en iconische Formule 1-bolides die in de afgelopen vijftig jaar de Grand Prix van Oostenrijk hebben gewonnen.

De Nederlandse fans kunnen uitkijken naar een bijzondere demo van Jos Verstappen. De vader van drievoudig wereldkampioen Max stapt namelijk in de RB8. Een interessante keuze, aangezien de RB8 niet in het plaatje past: in het jaar 2012 werd de Grand Prix van Oostenrijk namelijk niet verreden. Desondanks een bijzonder moment voor de familie Verstappen en de fans in Spielberg.

Naast Verstappen senior komen meer legendes in actie. Zo rijdt Emerson Fittipaldi in de Lotus 72 waarmee hij in 1972 de Oostenrijkse GP won. Johnny Herbert komt in actie met de Lotus 82, die in 1982 de betreffende race won in handen van Elio de Angelis. De RB1 wordt bestuurd door David Coulthard. De Schot won in 2001 met McLaren de GP van Oostenrijk. Tot slot neemt Gerhard Berger plaats achter het stuur van de F2002 waarmee Michael Schumacher in 2002 zegevierde in Spielberg.

Wanneer de auto’s niet in actie komen, zijn ze in de F1 Fan Zone te bewonderen. Daar staan ook de Lotus 79 van Ronnie Peterson en de RB14 van Max Verstappen uit 2018.