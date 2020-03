Vandaag 26 jaar geleden: Het debuut van Jos Verstappen in de Formule 1

De coureur uit Montfort had zichzelf in de kijker gereden met twee Europese titels in de karts en de overwinning in 1993 op Zandvoort in de Masters of Formula 3. Nog datzelfde jaar mocht Verstappen zich bij Footwork melden voor een eerste Formule 1-test. Tijdens die test op het Portugese Estoril gaf hij definitief zijn visitekaartje af: zijn tijd zou goed zijn geweest voor een tiende plek op de startgrid van de Grand Prix van Portugal, een week eerder.

De teams stonden vervolgens in de rij om te dingen naar de gunsten van Verstappen. Hij reed nog een test voor McLaren, maar uiteindelijk koos de Nederlander voor Benetton, het team waar Michael Schumacher kopman was. Teambaas Flavio Briatore bood Verstappen een rol aan als testcoureur voor 1994. Een jaar later zou hij een racestoeltje krijgen. Van die rol als testcoureur kwam weinig terecht toen tweede coureur JJ Lehto nog voor aanvang van het seizoen 1994 zijn nek brak en Verstappen een jaar eerder dan gepland mocht opdraven.

En dus maakte Verstappen op 27 maart 1994 zijn debuut in de Formule 1. Hij kwalificeerde zich op de negende plaats. Weliswaar bijna twee seconden langzamer dan teamgenoot Schumacher, maar voor een rookie helemaal niet onverdienstelijk. Tijdens de race klom hij op naar een vijfde plaats, maar een slechte pitstop wierp hem terug naar P14. Verstappen begon aan een opmars, maar in de 35ste ronde ging het fout: hij lag op dat moment op de negende plaats, achter Eddie Irvine en Martin Brundle. Die laatste had motorische problemen en toen Irvine en Verstappen hem wilden passeren, duwde de Noord-Ier Verstappen op het gras. De Nederlander schoot terug de baan op en knalde vol in de Jordan van Irvine en de McLaren van Brundle. Einde verhaal, niet alleen voor Verstappen, maar ook voor Irvine, Brundle en achterblijver Eric Bernard. Uiteindelijk werd Irvine voor drie races geschorst voor dit incident.

Verstappen zou dat seizoen nog negen Grands Prix rijden en in totaal op 106 Formule 1-starts uitkomen. Nog steeds een record: zoon Max staat op 102 Grands Prix.