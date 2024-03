Deze week werd bekend dat Red Bull de medewerkster die een klacht wegens grensoverschrijdend gedrag tegen teambaas Christian Horner had ingediend op non-actief heeft gesteld. “Ik leef mee met de vrouw, met alles wat ze heeft doorgemaakt. We zullen zien wat er gebeurt”, zegt Jos Verstappen dit weekend tegen The Daily Mail. De voormalig F1-coureur en vader van Max Verstappen is niet aanwezig bij de Grand Prix van Saudi-Arabië, aangezien hij zelf een rally afwerkt in België.

Jos Verstappen was er vorige week wel bij in Bahrein en haalde toen fel uit naar Horner. “Zo kan het niet doorgaan. Het zal ontploffen. Hij speelt het slachtoffer, terwijl hij degene is die de problemen veroorzaakt”, mopperde hij. Horner heeft die woorden ook meegekregen en riep donderdag in Jeddah op een streep onder de saga te zetten. “Ik denk dat het daar nu een beetje te laat voor is”, reageert Jos Verstappen daarop. “Het is prima dat hij dat wil, alleen denk ik niet dat het mogelijk is. Ik wil er ook niet meer te veel over zeggen, aangezien het problemen zal veroorzaken. Het belangrijkste voor mij is dat Max tevreden is.”

“Maar alle dingen die nu gaande zijn, hebben invloed op Max”, constateert Jos Verstappen. De oud-coureur van onder meer Benetton, Arrows en Minardi vindt dat het over de prestaties van zijn zoon moet gaan. “Hij was derde in de eerste training, maar het ging alleen over Horner en diens situatie. In een persconferentie met Horner ging het alleen over hem en zijn problemen, terwijl we zouden moeten praten over Max, de auto, zijn prestaties en de race. Ik heb eerder al gezegd dat ik denk dat het problemen geeft als hij blijft. Ik denk dat het te laat is voor Christian om te zeggen: ‘laat me met rust’. Hij heeft echter de steun van de Thaise eigenaar, dus ik denk dat hij zal blijven voor de rest van het seizoen. Ik heb gezegd dat het slecht zou zijn als hij blijft, dat is echt niet goed voor het team, deze hele situatie.”

Afgelopen weekend, in Bahrein, doken beelden op van een vermeende ruzie tussen Jos Verstappen en Horner. Eerstgenoemde laat weten dat het echte verhaal veel genuanceerder is. “Horner vroeg me: ‘vertrouw je me? Ik doe alles voor je zoon’. We spraken met onze handen, we hadden geen ruzie. Vrijdag hadden we een discussie in zijn kantoor en toen ben ik naar buiten gelopen. Maar na de race kwam hij naar me toe en zei: ‘gefeliciteerd, goede race’.”