Jos Verstappen: "Max heeft sterke teamgenoot nodig"

Albon staat inmiddels onder flinke druk bij Red Bull. De 24-jarige coureur eindigde zondag tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna op Imola op de vijftiende plaats na een rijdersfout bij de herstart achter de safety car. Het was na de Eifel GP en Portugal al de derde puntloze finish op rij voor de Britse Thai die een paar weken geleden van het teammanagement nog te horen had gekregen dat hij zijn stoeltje voor 2021 juist nu – op Portimao en Imola – moest zien te verdienen.

Dat is dus duidelijk niet gelukt, beaamde Jos Verstappen maandagavond in het programma Peptalk op Ziggo Sport. Hij pleit onder andere om tactische redenen voor een teamgenoot die meer kan brengen. “Op het moment vind ik het gewoon niet goed genoeg gaan. Kijk, Max heeft wel een sterke teamgenoot nodig want dan was deze race ook anders verlopen. Want zoals nu de race was, als Max z’n teamgenoot dan achter Hamilton had gezeten dan had die teamgenoot eerder naar binnen kunnen komen, waardoor Hamilton ook weer eerder naar binnen had moeten komen en dan waren de kaarten heel anders geschud. Dus het is wel heel belangrijk dat er een goede teamgenoot naast Max komt.”

Maar zo’n goede teamgenoot is om meer dan alleen tactisch redenen van belang, vervolgde Verstappen. “Met een goede teamgenoot krijg je in de trainingen ook meer data. Als je twee coureurs hebt die hun eigen weg gaan dan levert dat meer data op."

Dat Albon het zwaar heeft bij Red Bull is duidelijk. Hij worstelt al het hele seizoen met de lastige RB16, maar werd tot voor kort in bescherming genomen. Inmiddels is de stemming binnen het team omgeslagen. Er wordt openlijk gesproken over vervanging. Red Bull-adviseur Helmut Marko liet al optekenen dat voor een eventuele vervanger van Albon buiten het team wordt gezocht. Daarbij zijn heel concreet twee namen genoemd, bevestigt Verstappen. “We weten allemaal dat het of Albon, of Perez, of Hülkenberg wordt. Een van die drie zal het gaan worden.” Zonder een naam te noemen, voegde de oud-coureur daar lachend aan toe. “Ik heb dezelfde voorkeur als Max.”

Overigens is al wel duidelijk dat Albon zeker niet dit seizoen al vervangen zal worden, een eventuele vervanger zal pas volgend jaar bij Red Bull instappen.

