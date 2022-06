Herbert waarschuwt Stroll: Voorkom dat je vader je aan de kant zet

Lance Stroll ging in 2017 aan de slag als Formule 1-coureur bij Williams en knokte zich in dat jaar naar een knappe derde plek in Baku, nadat toenmalig Mercedes-coureur Valtteri Bottas hem kort voor de finish inhaalde en tweede werd. Tijdens de natte kwalificatie voor de Italiaanse Grand Prix dat jaar schitterde Stroll met een vierde tijd. Ook het daaropvolgende F1-seizoen nam de Canadees plaats achter het stuur van een Williams. Hij eindigde slechts twee keer in de punten in 2018. Zijn hoogtepunt kwam in 2020 nadat hij in natte omstandigheden pole-position veroverde voor de GP van Turkije.

In 2019 switchte hij naar Racing Point - dat nu als Aston Martin door het leven gaat - en zit alweer in zijn vierde jaar bij de renstal uit Silverstone. De Canadees heeft bij vlagen laten zien uit het juiste hout gesneden te zijn, maar krijgt toch geregeld kritiek te verduren. Ook dit jaar kan Stroll weinig potten breken en moet hij zijn meerdere erkennen in teamgenoot Sebastian Vettel, die vanwege corona zelfs twee Grands Prix oversloeg. De Canadees meldde onlangs dat hij nog meer vertrouwen moet krijgen.

Voormalig Formule 1-coureur Johnny Herbert ziet de jonge rijder worstelen. De Brit denkt dat er snel verandering moet komen wil Stroll zijn racestoeltje behouden, zelfs nu zijn eigen vader Lawrence Stroll teameigenaar is van Aston Martin. "Lance gaat momenteel door een lastige periode", zegt Herbert in F1 Nation. "Als dit niet verbetert denk ik dat Lawrence op een gegeven moment moet zeggen: 'Jongen, je hebt je kans gehad. Dit gaat niet werken. Ik moet het juiste doen voor het team'. Ik denk dat er een moment komt dat dit gebeurt. Ik weet natuurlijk niet wanneer, maar het is wel aan Lance om z'n werk zo goed en constant mogelijk uit te voeren. Op dit moment gaat het allemaal wat moeizaam."